La venta de útiles escolares arranca 'floja' en Torreón; esperan repunte considerable la próxima semana

El regreso a las aulas ha sido paulatino, por lo que las compras en las papelerías y negocios que proveen de bienes y servicios para los estudiantes han ido en aumento poco a poco, señaló Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). Se estima que este año se podría alcanzar una venta de 200 millones de pesos en Torreón.

"Estamos, si no contentos, sí satisfechos de que esto esté repuntando y que podamos tener mayores ventas", explicó, "en estos primeros días, nosotros estamos estimando que, nada más de materiales, que es la parte del comercio que se afectó, en esta primera semana ya pasamos los 30 millones de pesos de ingreso, esperamos llegar a más de 150 millones, a 200 millones ya que se reactive todo".

Recordó que una parte de los alumnos volvieron el 23 de agosto a las aulas y otro tanto hará lo propio el próximo lunes 30, de modo que se reanudarán los servicios en las universidades, preparatorias, y las escuelas de educación básica, luego de más de un año sin actividades presenciales debido a la pandemia por COVID-19.

Indicó que el ingreso ordinario por el regreso a clases en la ciudad de Torreón es de alrededor de 300 millones de pesos en materiales, sin tomar en cuenta temas como las colegiaturas, que fue la cantidad que se alcanzó en el 2019.

No obstante, indicó que en este año hubo algunos padres de familia que decidieron aún no enviar a sus hijos a la escuela y otros que optaron por no comprar la totalidad de los útiles escolares, ante la incertidumbre de una nueva ola de contagios.

Otro aspecto, comentó, fue que muchas escuelas, ante la crisis económica que vivieron las familias a causa del COVID-19, redujeron la lista de materiales que se solicitó a los padres de familia, de ahí que la estimación máxima sea llegar a 200 millones de pesos en el presente 2021.

"Hay papás que están reciclando cuadernos y útiles escolares de años anteriores, es un proceso que se ha venido dando de forma gradual, aún esperamos un repunte más importante para la próxima semana", expresó.