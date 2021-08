Quien dio la nota esta semana y mostró feamente la manera en que el programa de vacunación que le encargó la "Cuatroté" en la provincia de Coahuila se le salió de las manos fue el ahora delegado del Gobierno federal Reyes Flores Hurtado. La desorganización e ineficiencia con que se ha llevado a cabo esta encomienda tuvo oootra vez una clara muestra con la rebelión de los jóvenes de 18 a 29 años, a quienes se les convocó para vacunarse en la "capirucha" del pan de pulque, y tras más de diez horas de espera, pues algunos se formaron desde la madrugada en el Campus Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga, les avisaron que no alcanzarían biológico, lo que ocasionó protestas, bloqueos y hasta recordatorios familiares a los del programa Bienestar.

La presencia del expanista convertido a Morena en vez de solucionar exacerbó los ánimos, lo que lo obligó a hacer aparecer por arte de magia una cantidad de 3 mil vacunas y reanudar la actividad, pero con la condición de que fuera "a escondidas", pues les dijo lo que siempre se aseguró, que el Gobierno federal no cuenta con los suficientes biológicos para enfrentar la necesidad de hacerle frente a esta tercera ola del funesto coronavirus. Tan así quedó diezmada la credibilidad en el programa que aunque se anunció que el viernes se reanudaría la inmunización para los jóvenes que no alcanzaron lo pasaron por alto y fueron la Sedena y los integrantes del Subcomité de Salud los que decidieron realizarla el lunes, en forma más coordinada. Y ya andando por esos lares, son ya varias veces las que la Comisión de los Derechos in-Humanos en Coahuila, ahí donde cobra Hugo Morales, que promete intervenir en estos casos, hace acto de presencia y levanta sus registros, pero no pasa de ahí; por eso cada vez es más difícil que le crean.

Nuestros indiscretos subagentes nos comentan que quienes al parecer no entienden que estamos en pandemia son los muchachos del DIF municipal, a quienes saltándose todos los protocolos sanitarios se les ocurrió revivir el popular evento de baile llamado "Una Cana al Aire". Si bien es de reconocerse la buena intención de la dependencia por brindarles sana diversión a los adultos mayores, tan necesitados de estos espacios, lo cuestionable fueron las formas, que reflejan el estilo con que lo ha manejado la institución encargada de la atención a los grupos vulnerables. No solo se pasaron por el arco del triunfo la solicitud de autorización de las autoridades de salud, sino que "al cuarto para las doce" avisaron a todos los involucrados en la Mesa de Salud, asegurando que tenían todo controlado con los de Inspección y Verificación, que actualmente andan muy entretenidos levantando multas a quien se deje, pues ellos tienen bien presente que los días del llamado "Año de Hidalgo" están contados. Total, que dicho evento, al que convocaron a 750 personas, número que está prohibido por el riesgo de contagio que representa, fue realizado la tarde noche de ayer viernes en un salón al norte de Torreón donde se suelen hacer eventos políticos del PAN, el mismo donde se repartían los "apoyos" en campañas e incluso el ahora prófugo de las iras políticas de la cuatro té, don Ricardo Anaya, lo ocupó para sus eventos proselitistas.

Quienes ya no hallan qué hacer porque ya estiraron hasta donde se pudo la liga de los dineros públicos son los que manejan la planeación de los ingresos y gasto de las finanzas en la provincia de Coahuila, el administrador general, Javier Díaz González, y el subsecretario de Egresos, Xavier Herrera Arroyo. Y es que entre los fuertes "tijeretazos" presupuestales de la "Cuatroté", que nomás no dan tregua, más de mil millones de pesos que dicen llevan gastados por la pandemia del funesto coronavirus, los 300 millones dizque aplicados en la rehabilitación de escuelas para reanudar las clases presenciales, lo que aplicaron a la tan cacaraqueada reactivación económica y ahora hasta los 200 milloncillos que ofrecieron "apoquinar" el arranque del proyecto "Agua Saludable para La Laguna", andan haciendo circo, maroma y teatro buscando de aquí y de allá para que la lana les alcance y puedan salir a flote con los gastos para el resto del año, pues los traen con marcaje personal. Ambos funcionarios, conocidos ya como "La Cartera y la Resortera", porque uno está presto para guardar lo que le caiga de recurso mientras que el otro es habilidoso en el arte de tirar proyectiles, llámense piedras o lo que sea, ya son harto conocidos por hacerles "fuchi" a los acreedores, a quienes pagan en abonos "chiquitos", y ahora hasta le sacan la vuelta a su jefe, pues no vaya a ser que se le ocurra pedirles más fondos para apoyos y el horno como que no está para bollos, dicen.

Y donde se vio en lo que realmente trae ocupada a la Guardia Nacional en Coahuila el Gobierno federal fue ahora en los desafortunados hechos violentos registrados en el municipio de Hidalgo, donde policías estatales repelieron la agresión de civiles armados en el sector conocido como la Brecha del Gas. No solamente no llegaron oportunamente en apoyo de los elementos que por radio solicitaron refuerzos, como lo hicieron prontamente los muchachos de la Sedena, policías municipales y el resto de corporaciones policiacas estatales con todo y helicópteros, sino que los integrantes de la Guardia Nacional más bien cuestionaron los reportes de que el ataque fue perpetrado por delincuentes que se desplazaban a bordo de más de 30 camionetas. En suma, les pareció harto rara la cifra de que menos de 15 elementos les hayan hecho frente. No se dieron cuenta de los audios en los que los de Acción y Reacción del Estado daban reseña de la situación de emergencia. Y es que nomás hay que ver que la presencia de la GN es de amplia cobertura, pero en los módulos de vacunación, afuera de las sedes donde se entregan los programas a adultos mayores y en todo lo referente a los programas sociales, prácticamente como empleados de dependencias federales, pero en lo que respecta a operativos de seguridad, brillan por su ausencia.

Los que parece que se están uniendo para hacerle manita de puerco al alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez, a fin de que deje la necedad, se le quite lo contreras y apoye el proyecto de "Agua Saludable para La Laguna", son algunos representantes de la iniciativa privada, quienes incluso han pensado visitar a las altas dirigencias del tricolor en la "capirucha" del esmog para que hablen con don Homero. Nuestros subagentes, disfrazados de mesero sin propina, nos reportan que los empresarios, en compañía de algunos representantes de las cámaras, argumentan que el tema del agua en la región debe ir más allá de los partidos, y si lograron ponerse de acuerdo un gobernador y un alcalde panista con un gobernador priista y una alcaldesa de Morena, no ven por qué el mandamás de Lerdo no puede reconsiderar su postura. Y es que al parecer ayer durante la reunión que sostuvieron los gobernadores de las provincias de Coahuila y Durango con el jefazo de la Conagua, Germán Martínez, si algo quedó claro, es que cada día son menos las voces que se oponen al proyecto federal para solucionar el tan complicado tema del abasto de agua a los laguneros; incluso los tercos titulares de los módulos de riego se han ido sumando. Con eso de que don Homero sueña con la reelección, pues quién sabe.