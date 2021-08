VIDEO: 'AMLO me enseñó a bloquear carreteras'; reviven video de dirigente campesino tras protesta del CNTE

Luego de que este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera víctima de un bloqueo carretero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), usuarios de redes sociales "revivieron" un video en el que un líder campesino de Tamaulipas aseguró que el hoy primer mandatario le enseñó cómo protestar.

Previo a su conferencia matutina de este viernes, en la que estaría acompañado por el gobernador de la entidad Rutilio Escandón, el presidente López Obrador fue detenido en la carretera por la sección 7 del CNTE, la cual le solicitó resolver los problemas de fondo del magisterio en la entidad, "no solo dar discursos y discursos".

Por la acción, el tabasqueño criticó a los maestros disidentes y los comparó con los líderes Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) al asegurar que no saben protestar y los acusó de provocadores, así como de tener propósitos distintos a la cuestión magisterial. Sin embargo, usuarios de redes sociales "revivieron" un video de 2019 en el que un líder campesino en Tamaulipas afirmó que bloquear las carreteras fue algo que le aprendió al presidente López Obrador cuando perdió la elección presidencial en 2006.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rogelio Ortiz Moreno, entonces presidente de la organización Campesinos Unidos de San Fernando, desestimó que tuviera miedo de las represiones jurídicas a las que él y sus cercanos pudieran sufrir por bloquear carreteras y puentes internacionales con Estados Unidos, toda vez que, dijo, fue algo que aprendió del presidente. "No tengo miedo porque esta situación, este lema de bloquear carreteras en las manifestaciones nos lo enseñó nuestro propio Presidente", aseguró.

Asimismo, agregó sin prueba alguna, que el jefe del Ejecutivo federal lo "acarreaba" para manifestarse en el Zócalo capitalino "cuando a él le revocaban sus elecciones". "A mí me pagaba 500 pesos para irnos a manifestar al Zócalo de la Ciudad de México cuando a él le revocaban sus elecciones en tiempos atrás. "O sea, yo aprendí de él, él fue mi maestro. Nuestro presidente de la República él fue el maestro mío. Él nos acarreaba, nos pagaba gente y yo de ahí aprendí a manifestarnos", finalizó.

No obstante, este viernes, tras dos horas de bloqueo, el presidente López Obrador dijo que no se sometería a chantajes del magisterio. "Esto no lo puedo permitir porque no puede el Presidente ser rehén de nadie (...) Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado", declaró.

Video | AMLO me enseñó a bloquear carreteras: líder campesino. Aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo enseñó a manifestarse de esa forma, ya que los acarreaba y les pagaba $500 pesos por ir al Zócalo en la CDMX cuando le “revocaron sus elecciones". pic.twitter.com/bKjcWiH4xx — Agencia Noticias (@AgenciaNMX) March 19, 2019