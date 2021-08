Hombres enmascarados abren fuego hacia una peluquería y hieren a dos mujeres

El incidente ocurrió en Staten Island, Nueva York, cuando dos hombres enmascarados vestidos completamente de negro estaban caminando sobre una acera y uno de ellos se detuvo frente al cristal de la ventana de una peluquería y apunto un arma de fuego hacia el interior, mientras que el otro sujeto siguió caminando.

Luego de unos segundos el hombre que siguió su paso retrocedió y procedió disparar en repetidas ocasiones hacia el interior del salón, provocando que las clientas en su interior corrieran o se agazaparan para evitar ser acribilladas. Una vez que acabaron de disparar, los sospechosos huyeron a pie.

Dos mujeres resultaron heridas durante el tiroteo, de las cuales una de ellas es una menor de edad de 17 años quien sufrió una herida en la cabeza tras ser rozada por una bala y la otra victima, de 35 años de edad, recibió dos impactos de bala en su derriere.

Hasta el momento las autoridades no han identificado a los sospechosos y están ofreciendo una recompensa de hasta 3 mil 500 dólares a cambio de cualquier tipo de información sobre los perpetradores.

WANTED for Assault : Wednesday August 25, 2021 at approx.. 3:50 P.M., inside of 63 Victory Blvd. @NYPD120Pct (Busosso African Hair Braiding) unknown Individuals fired multiple shots into location striking a 17 year old female and a 35 year old female. Call @ 800-577-TIPS pic.twitter.com/c93SkxE1KG