'Salen con sus jala... y los saco'; profesor de la UAEMex sobre 'compañere'

El caso de la persona no binaria que explotó en llanto durante una clase en línea porque la llamaron 'compañera' y no 'compañere', se ha convertido en uno de los temas más polémicos del momento, el cual ya derivó a otro video viral protagonizado por un profesor.

Internautas se han dado a la tarea de difundir el metraje de un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), en el que aborda el tema de la persona no binaria, señalando que en su clase 'no va a permitir esas jala...'.

"No vayan a empezar ustedes como en el video que está circulando de que es 'compañere', alguien me dice eso y lo saco de aquí, si alguien empieza con sus jala.., sácate de aquí. Aquí hay dos géneros, o sea ustedes deben de entender que hay dos géneros: Masculino y femenino. Hay macho y una hembra en los animales, no hay 'mache', ni 'hembre'. Por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí", señala el catedrático.

"No hay mache ni hembre, evítenme la pena de sacarlos de aquí", dice maestro de #UAEMex tras video donde joven pidió ser llamada 'compañere' ¿Cómo ven a este "académico"? pic.twitter.com/sP3QvPU9D5 — Anonymous Sin Censura (@anonymus_sin) August 27, 2021

Las declaraciones del hombre dividieron opiniones entre el público, ya que mientras unos condenaron sus palabras, otros le mostraron su apoyo señalando que 'éste sólo dijo la verdad', pidiendo a la institución que 'no tome acciones contra el profesor'.

Por su parte la UAEMex, compartió un comunicado en el que destacó la importancia de los principios y valores.

"Los valores y los principios de integridad e inclusión son ejes prioritarios de la Administración Universitaria 2021-2025, por lo que no comparte expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o a la sociedad en general".