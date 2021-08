Películas cómicas o alegres pero con finales tristes

No todas las historias alegres tienen finales igualmente divertidos; a veces, un relato ameno y lleno de risas concluye en un tono más triste y sombrío, con desenlaces emotivos pero más en el terreno de lo melancólico o trágico.

Estos son algunos ejemplos que nos ha dado el cine.

Marley & Me

La que inicia como una historia cómica y dulce de una familia ajustándose a la llegada de una mascota, avanza realista, apegándose al curso de la vida, que desemboca en un final que hará llorar.

Seeking a Friend for the End of the World

La premisa no da muchas opciones: es el fin del mundo y es inevitable. Así, la historia avanza amena con dos personajes que forjan una gran amistad; claro, el desenlace no puede cambiarse.

P.S. I love you

Un romance agridulce que comienza marcado por la tragedia y aunque concluye esperanzador, es triste. Aquí una viuda recibe cartas de su marido, escritas antes de fallecer, que le dan consejos.

No se aceptan devoluciones

Su comedia inyecta dinamismo y divertimento a un relato con buenas lecciones de vida y una montaña rusa llena de emociones. No obstante, termina algo triste por la muerte de un personaje.

Before we go

Es sencilla pero encantadora, la conexión con chispa romántica entre dos extraños durante una noche recorriendo Nueva York. Pese a la química entre ellos, al final parten por distintos caminos.

La la land

Llena de colorido, música y romance, se centra en la bella y encantadora relación de dos personas que parecen destinadas a estar juntas, sólo para al final, terminar separados, en vidas distintas.