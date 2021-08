Mujer se entera que su padre tenía un gemelo y cambiaban de lugar cuando ella era niña

Una mujer se enteró hasta edad adulta que su padre tenía un hermano gemelo, con el que cambiaba de lugar cuando ella era niña.

Según comparte a través de TikTok, poca gente sabía que su padre tenía un hermano gemelo (su madre sí), pero además los hermanos solían cambiar de lugar, lo que significa que cuando pequeña, la joven a veces era cuidada por su tío.

Añade que ahora su padre ha fallecido y asegura que no están seguros si el que murió fue su padre o el hermano gemelo, recoge el diario Mirror.

"Un día, cuando era niña, necesitaba un trago de agua y tuve que reunir el valor para bajar las escaleras y pedirle a mi papá agua, porque mis padres decían eso de que cuando te mandaban a la cama, te quedas en la cama. De todos modos, comencé a bajar las escaleras y me di cuenta de que mi papá estaba afuera discutiendo con esta mujer no identificada, así que pensé ‘está bien, genial, puedo apurarme, pasar a hurtadillas y subir las escaleras sin que me griten’. Imagina mi sorpresa cuando doblé la esquina y choqué directamente con mi papá. Yo en mi conmoción y horror no pudo entender cómo mi papá, a quien todavía puedo ver discutiendo afuera, también está adentro. Seguí adelante y fui al baño pensando que estaba soñando aunque estaba completamente despierta. A la vuelta de la esquina, le di las buenas noches a mi papá, subí casi todas las escaleras y por casualidad miré por la ventana y yo estaba en un ángulo perfecto para poder ver que mi papá todavía estaba afuera mientras que también estaba adentro. Traté de decirle a mi mamá al día siguiente, ella pensó que estaba soñando. No fue hasta después de la muerte de mi papá que descubrimos que tenía un hermano gemelo idéntico. El nombre de mi papá era Freddy, su nombre era Eddie. Siguieron cambiando de lugar, así que la pregunta es... ¿quién murió realmente? Nadie puede encontrar a Eddie", explica la joven en su publicación.