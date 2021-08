Jóvenes grabando sus nombres en un área natural protegida de España genera indignación

Las imágenes de tres jóvenes que grabaron sus nombres en un área natural protegida de la isla La Graciosa en España, están generando indignación.

Las fotografías fueron difundidas en redes sociales por Natacha Llarena, quien aclaró que la escena fue captada por una amiga suya. "No perseguía nada más que denunciar algo que atenta contra uno de nuestros bienes más preciados: nuestro patrimonio natural", escribió Natacha, señalando que se llamó a la policía, pues los menores no iban solos, estaban acompañados de varios adultos, que no se sabe si eran sus padres o no, detalla en otro tuit.

El área donde los jóvenes escribieron sus nombres, Gera, Jaime y Nico, se denomina Montaña Amarilla, uno de los cuatro conjuntos volcánicos de este lugar y uno de los lugares más emblemáticos de las Islas Canarias, explica la agencia Rutply.

Internautas a su vez exigen que las autoridades impongan sanciones, como una multa o hacer que ellos se encarguen de reparar el daño.

Gera, Jaime, Nico y cía, son los impresentables que hoy han decidido hacer la gracieta del día, profanando un espacio natural protegido como Montaña Amarilla en #Lagraciosa. Los tapo porque alguno es menor. Lo peor es que los adultos jaleaban al "artista". pic.twitter.com/rZJWpoQKz3 — Natacha Llarena (@natachallarena) August 23, 2021