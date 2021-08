Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Arrancaron ya el fin pasado los PlayOff en el The Northern Trust de la FedEx Cup con los 125 mejores jugadores de este mismo ránking, en base a la temporada del PGA Tour, donde los mexicanos tanto Abraham Ancer como Carlos Ortiz, tuvieron una actuación discreta pero no mala, ya que ambos lograron pasar el corte, donde el tapatío Ortiz se posicionó en el lugar 47 con score acumulado de -6, mientras el norteño de Reynosa, Abraham Ancer con score acumulado de -4, ocupó la posición 64, y con este resultado ambos aseguran su participación para esta semana en el segundo evento del serial que se estará jugando este fin de semana en el campo de Caves Valley Club en Owings Milis, Maryland, el BMW donde Ancer arrancará en el lugar 10 después de caer cuatro lugares tras el resultado de la semana anterior, mientras Ortiz en el 38. Él mantuvo su posición en el ránking, debido a su resultado, pero recordemos que para este segundo torneo del serial, únicamente juegan los mejores 70 jugadores del ránking y para la final en Atlanta. solo los mejores 30 jugadores.

Sin duda, para poder llegar a esta final, Ortiz tendrá que hacer un buen torneo esta semana y bajar ocho posiciones del ránking para poder estar en la gran final y así aspirar a esa gran bolsa a repartir, sin embargo para Abraham, será un poco más fácil, ya que casi nadamas pasando el corte y debido a su posición en la tabla, él estaría jugando la gran final. En mi opinión muy personal, creo que si es posible que ambos estén presentes ojala y así sea, desde aquí todas nuestras buenas vibras y suerte para ambos este fin de semana en el BMW. En el ámbito local, el pasado domingo 22 de agosto, comenzó oficialmente la temporada en la Academia local de los Tigers en Campestre Torreón, esto con la foto oficial de los casi 50 niños (as) y jóvenes que estarán representando al club y la Academia, en la Gira Infantil y Juvenil Zona Norte, la cual arrancaría este fin de semana en la ciudad de Monterrey y debido al alto número de contagios y el color del semáforo en el estado de Nuevo León, fue pospuesta todavía con la nueva fecha por definir. Además de la foto oficial, los integrantes del equipo tuvieron un torneo y comida de premiación de convivencia con gran éxito. Recordemos que los Tigers del Campestre Torreón son los actuales campeones de la Gira Zona Norte, y creo en lo personal que para este año, lo estarán defendiendo dignamente y con muchas posibilidades del coronarse bicampeón. Recordarles que ya están abiertas las inscripciones al Torneo Anual del Campestre Gómez Palacio e invitando a todos los golfistas de la laguna a que participen. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.