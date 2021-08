Maestros impiden acceso de AMLO a conferencia; presidente acusa 'intereses políticos'

Este viernes, se llevó a cabo la habitual conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sin embargo, el acto se realizó sin la presencia del mandatario, quien fue retenido por una protesta de maestros.

Pese a su ausencia, la conferencia siguió su curso con la participación de las autoridades federales que ya se encontraban en el sitio y el gobernador Rutilio Escandón, presentándose el reporte de seguridad estatal.

Precisamente Escandón, titular del Ejecutivo de Chiapas, dio a conocer que López Obrador era requerido para un diálogo con integrantes de la Sección 7 del magisterio.

MENSAJE DE AMLO

Al respecto, desde su automóvil, el mandatario emitió un mensaje mediante videollamada explicando la situación y advirtiendo que no atenderá a los maestros "bajo chantaje", pues "el presidente no puede ser rehén de nadie".

López Obrador explicó que el bloqueo de la CNTE le impidió llegar incluso a la reunión de seguridad, pero señaló que decidió no entrar por la fuerza, pues "no somos como los de antes" y "es como una protesta de mi parte para que estos grupos no abusen, respeten, pues esto que están haciendo es completamente indebido"

"Tienen derecho a manifestarse y lo vamos a respetar siempre, pero nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos corruptos... Se ha respetado al magisterio, no se les maltrata, no es igual que antes", insistió el Ejecutivo federal.

"No tenemos pendientes con los maestros. Este es un asunto más de intereses políticos", consideró López Obrador, invitando a los manifestantes a que analicen "si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco este trato".