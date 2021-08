Mujer asegura estar casada con fantasma de Michal Jackson; Martin Luther King Jr. oficio la misa

Una médium de Estados Unidos conocida como Kathleen Roberts, se volvió tendencia en las últimas semanas tras asegurar que está casada nada más y nada menos que con el fantasma del 'Príncipe del Pop', Michael Jackson.

Kathleen, quien aseguró a Daily Star que reencarnó en Marilyn Monroe, declaró en su artículo del medio inglés, que Martin Luther King Jr. fue quien ofició la ceremonia nupcial un día cuando ella tomaba una ducha.

La mujer aclama que Michael Jackson la buscó a ella para casarse debido a su gran parecido con Monroe, pues desde antes de su fallecimiento se conocía el amor que le tenía a la modelo y actriz, incluso, se conocía que tenía una figura de fibra de vidrio de tamaño real de Monroe y una fotografía de ella en su mesa de noche en su habitación.

“Me siento especial de que me eligió como esposa. A pesar de no estar por escrito, nos tratamos el uno al otro como si estuviéramos casados. Tenemos nuestras altas y bajas, pero Michael, la verdad, es que no puedo dejar de amarte”, narró en su testimonio.

El intérprete, quien falleció en 2009 en su mansión de Los Ángeles, California, es más 'extrovertido que antes', asegura la médium.