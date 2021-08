¿Quién es  Adán Augusto López, nuevo titular de Gobernación?

Adán Augusto López Hernández, nació el 24 de septiembre de 1963, es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Ciencias Políticas.

Es gobernador de Tabasco desde 2019 y ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la bienvenida como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la salida de Olga Sánchez Cordero.

VER MÁS: Morena propondrá a Sánchez Cordero para presidir el Senado

"Agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero, quien nos ayudó como secretaria de Gobernación. Mi amigo, paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación", señaló López Obrador.

Inició su carrera dentro del PRI y en el 2000 fue coordinador de campaña del priista Manuel Andrade Díaz al gobierno de Tabasco.

VER MÁS: Cambios en Secretaría de Gobernación son para el bien del país: AMLO tras salida de Sánchez Cordero

En su carrera política ha tenido diversos cargos públicos entre los que destacan el de presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, subsecretario de Protección Civil, Desarrollo y Prevención Social del Gobierno del Estado de Tabasco, subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco.

De 2006 a 2009 fue electo Diputado local en la LIX legislatura de Tabasco por el IV distrito electoral, y posteriormente, fue electo al cargo de diputado federal para el período 2010-2012, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión en las elecciones del 5 de julio de 2009 por el IV distrito de Tabasco.

VER MÁS: Adán Augusto López, actual gobernador de Tabasco, sustituirá a Olga Sánchez en la Secretaría de Gobernación

Adán Augusto, es cuñado de Rutilo Escandón, quien está casado con Rosalinda López Hernández.

Adán López Hernández y su cercanía con AMLO

Adán López Hernández también fue coordinador regional de campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato del PRD a la presidencia en 2006.

"Mi opinión es que a mí me ayuda mucho el que Adán gobierne el estado, me da tranquilidad, ya hablé que me aligera la carga, son 32 entidades federativas y que yo pueda estar seguro de que se va a estar atendiendo a la gente en un estado, además en mi tierra natal pues es muy importante para mí", dijo en julio pasado el presidente.

Reiteró que el gobernador de Tabasco es un buen cuadro, un profesional, un buen gobernante, una buena persona, un hombre íntegro, una gente honesta, podría tener un buen desempeño en el gobierno federal en una secretaría de Estado.

En 2016, Andrés Manuel decidió que quedara líder estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Adán Augusto López está mejor aquí en la República del chocolate: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descartaría incluir en su Gabinete al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López (Morena), pero -dijo- "está mejor aquí en la República del chocolate".