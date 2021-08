En ocho ocasiones escuela de Madero ha sido robada

En lo que va del año la primaria del ejido Florida de Francisco I. Madero, ha sido objeto de robo y vandalismo, incluso en alguna ocasión los ladrones se metieron por cuatro días consecutivos.

Con ayuda de la Secretaria de Educación, que incluso había acudido desde la ciudad de Saltillo, para apoyarles es la reparación de los daños, realizaban las obras, pues era una de las escuelas contempladas para el regreso a clases, pero el fin de semana pasado, “se las volvieron a hacer” pues encontraron abiertos unos baños en desuso y se llevaron las bombas para la extracción del agua, aparatos de aire, el cableado eléctrico que se repuso y unas puertas que se instalarían por las que en su momento se dañaron.

Pese a la constante solicitud de apoyo por parte de la Dirección de Seguridad Pública para la vigilancia la respuesta ha sido; que en la mayoría de las instituciones educativas se registra esa problemática y que no hay capacidad para hacer los recorridos.

La nula respuesta también ha sido de la Fiscalía, puesto que por protocolo se ponen las denuncias, para tener la evidencia en caso de que la Secretaria de Educación lo requiera, sin embargo a la fecha no hay ningún avance en las investigaciones.

Yahaira Rascón Ramírez, directora de la primaria, turno matutino, reiteró que, el pasado lunes, nuevamente abrieron unos baños que están en desuso, se llevaron bombas de agua, unas puertas que se tenía consideradas para instalar en algunos espacios, así como el cableado.

“De Saltillo nos estaban apoyando con las reparaciones, sobre todo lo del cableado, ya estaban por concluir cuando se llevaron de nuevo todo, un día regresamos y ya se había llevado todo, el 90 por ciento de lo que estaba el cable y pues ya otra vez se detuvo todo, se llevaron las cajas, cortaron hasta en donde está el transformador”.

La maestra lamentó la situación, pues por todos los robos que se han registrado, no hay fondos para volver a hacer las reparaciones, por lo que dijo las personas que lo hacen no dimensionar el perjuicio que causan, considerando que, al tratarse de un ejido, la mayoría de los niños no tienen los recursos económicos, por lo que para muchos es complicado seguir tomando sus clases a distancia, pues no tienen internet.

Destacó que hay ganas y disposición de los maestros y padres de familia para regresar a la escuela, sin embargo, pero reiteró que, los robos han frenado esa posibilidad.

Por lo anterior y considerando que la Secretaria de Educación no se dan abasto para hacer las obras necesarias, pues como ya se sabe los “amantes de lo ajeno” hay destruido un buen número de escuela, ahora buscaran padrinos o donaciones para volver a hacer las reparaciones.