El feminicidio es un acto de amor: Director de Estéticas de la UNAM

"El feminicidio es un acto de amor" así lo dijo, varias veces, Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en una entrevista en Radio UNAM, el pasado 30 de junio, previo a la presentación de su libro "Peep Show".

Este jueves la Comisión Interna de Equidad de Género del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM expresó que las declaraciones "no representan el espíritu de esta comunidad" y solicitó a las autoridades de la UNAM evaluar las medidas pertinentes para sancionar como corresponde.

Iván Ruiz es investigador de arte contemporáneo del Instituto; es doctor y maestro en historia del arte; desde diciembre de 2018 es director del Instituto de Investigaciones Estéticas por un periodo de cuatro años. Ha publicado investigaciones sobre la nota roja y el arte contemporáneo en México; y es autor de tres libros al respecto.

En el espacio de Radio UNAM, en junio pasado, Iván Ruiz dijo: "Los feminicidios tienen un componente muy pasional (…) el feminicidio es un acto de amor porque la tortura es una pasión del alma". Y reiteró: "es un asunto de pasiones del alma", "…el feminicidio por más horroroso que pueda ser es un acto de amor y un acto de pasiones del alma".

El IIE, en su cuenta de Facebook publicó un pronunciamiento de la Comisión Interna de Equidad de Género. A continuación, el texto completo:

"El pasado 30 de junio de 2021, el doctor Iván Ruiz García realizó una entrevista telefónica para el noticiero matutino Primer Movimiento de Radio UNAM, con motivo de la presentación de su libro 'Peep Show', en donde expresó comentarios lamentables que normalizan la violencia y se oponen a los principios de respeto y equidad de género, por los que la comunidad del Instituto de Investigaciones Estéticas ha trabajado incansablemente.

"La Comisión Interna de Equidad de Género del IIE enfatiza que sus declaraciones, si bien las realiza en el ejercicio de su cargo como director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, no representan el espíritu de esta comunidad, que está comprometida con las acciones encaminadas a promover la lucha contra la violencia de género y a favor de la equidad, y de los valores promovidos por esta Casa de Estudios.

"La Comisión Interna de Equidad de Género del IIE se compromete a seguir realizando esfuerzos para procurar la erradicación de la violencia contra las mujeres y solicita a las autoridades de la UNAM evaluar las medidas pertinentes para, en su caso, sancionar las responsabilidades que correspondan.

"Por Mi Raza Hablará el Espíritu. Ciudad Universitaria, a 26 de agosto de 2021".

La Comisión está integrada por Deborah Dorotinsky Alperstein, Riánsares Lozano de la Pola, Lourdes Padilla Cabrera y Luis Vargas Santiago.

El también investigador del IIE, Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC, escribió en su muro de Facebook: "Me adhiero a la declaración que ha emitido hoy la Comisión Interna de Equidad de Género del Instituto de Investigaciones Estéticas. Los comentarios que el Director del Instituto, mi colega Iván Ruiz, realizó en Radio UNAM hace dos meses, son inaceptables, porque no hay perspectiva desde la cual podamos aceptar la normalización de la violencia de género. Me sumo al llamado a la intervención de las autoridades Universitarias no sin apuntar la solidaridad a los miembros de la Comisión por la integridad que representa este pronunciamiento. que normalizan la violencia y se oponen a los principios de respeto y equidad de género, por los que la comunidad del Instituto de Investigaciones Estéticas ha trabajado incansablemente".