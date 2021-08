Cofepris autoriza uso de emergencia de vacuna china contra COVID de Sinopharm

AML0

Hoy, 6:30 pm

publicado por: Andres Manuel López 0brador

Como ya no me quieren regalar más vacunas de Pfizer o Moderna porque me la paso de pedinche, vamos a tener que ponerle a los mexican0s que faltan esa vacuna china porque está re'barata

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1