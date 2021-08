Actrices 'cincuentonas' que lucen plenas y poderosas

Este jueves 26 de agosto Thalía cumple 50 años y lo hace de la mejor manera: sonriente, poderosa y divertida. La protagonista de las telenovelas de las Marías ("Marimar", "María la del Barrio" y "María Mercedes") publicó una serie de fotografías luciendo en todo su esplendor la edad a la que llega, el quinto piso, como suele decirse.

Ella ha sido una de las protagonistas más famosas de melodramas mexicanos y de hecho, "Marimar" acaba de reestrenarse en Brasil. Desde el 2000, Thalía se casó con Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos: Matthew y Sabrina.

Pese a que se alejó de las telenovelas, Thalía ha seguido sacando música y haciendo tendencias con sus videos en redes sociales (Cómo olvidar el "Me oyen, me escuchan, me sienten"), demostrando que los cincuenta no es un número que debe dar miedo o que implica ser solemne, sino una edad que debe disfrutarse al máximo.

Como ella, otras celebridades están disfrutando de sus cincuenta, y aquí te compartimos algunas de ellas.

Anette Michel

La actriz y conductora de "MasterChef" durante varias temporadas ahora está preparando su nuevo proyecto, pero en Televisa, la telenovela "Contigo sí", con la Anette Michel regresa a este tipo de formatos en un momento en el que además, su hijo ya es más grande.

Alejandra Barros

En agosto pasado Alejandra Barros cumplió cincuenta años rodeada de sus seres queridos. Como ella misma compartió en su cuenta de Instagram, "Ayer fue uno de mis mejores cumpleaños!!!! Gracias a todos por escribirme y llamarme". Alejandra es una de las protagonistas de telenovelas viaja, disfruta de su familia y de seguir actuando en pantallas como la del cine, como la película que recién estrenó "Ni tuyo ni mía".

Paulina Rubio

Ella es otra de las celebridades que tiene cincuenta años y pese a los conflictos legales que ha atravesado por el tema de sus hijos y algunas polémicas, Paulina Rubio comparte diversos momentos en sus redes sociales en los que se le ve disfrutar de la vida.

Andrea Legarreta

La emblemática conductora de "Hoy" ha deslumbrado a muchos por su belleza y claro, también por su figura que ella no ha dudado en lucir en sus redes sociales. Nacida el 12 de junio de 1971, Andrea Legarreta es madre de dos hijas adolescentes: Nina y Mía, y tiene uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo junto a Erik Rubín.

Mayrín Villanueva

Sus hijos ya son grandes, algunos incluso ya están probando suerte en el mundo de la actuación, como Sebastián Poza, y ella más plena que nunca haciendo lo que le gusta: actuar y disfrutar de la vida de una manera diferente ahora que sus hijos son más grandes. A Mayrín Villanueva se le ve feliz acompañada de su esposo Eduardo Santamarina, con quien no duda en compartir momentos amorosos. La actriz nació el 8 de octubre de 1970, por lo que está cerca de cumplir 51 años.

Cecilia Suárez (A unos meses de los 50)

El 22 de noviembre, la actriz Cecilia Suárez cumpliría 50 años. La protagonista de "La Casa de las Flores" comparte en sus redes sociales cómo disfruta al máximo de la vida, los viajes y su trabajo.

Alessandra Rosaldo (A unos días de los 50)

La cantante Alessandra Rosaldo está más plena que nunca y a nada de cumplir cincuenta años (el próximo 11 de septiembre, según internet). Tiene a su pequeña Aitana, ha hecho programas de viajes junto a su familia, ha retomado su parte musical con Sentidos Opuestos y está con su compañero de vida, Eugenio Derbez.

Lucero, 51

Actualmente Lucero tiene 51 años (nació el 29 de agosto de 1969) y es una de las conductoras del programa de talentos "El Retador". En este punto de su vida, la cantante y actriz ha compartido cómo sí es posible llevar una relación sana y divertida con tu expareja y padre de tus hijos. Han hecho conciertos juntos en los que además, se ve a sus dos hijos adolescentes.

A nivel internacional, artistas como Jennifer López, quien actualmente tiene 52 años, también están viviendo plenas, rodeadas de amor y trabajo. Jennifer Aniston tiene 52, Nicole Kidman 54, Julia Roberts 54, Cate Blanchett 52, Sofía Vergara 49, Salma Hayek 54.

