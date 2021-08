Policía fuera de servicio salva a bebé que se estaba ahogando

El suceso fue captado en San Pablo, California, cuando el oficial Gilbert Troche, quien no estaba en horas de servicio, se percató de que una mujer alterada estaba parada en medio de la calle pidiendo ayuda mientras él regresaba del cine junto con su familia, por lo que decidió detenerse y ayudar.

Cuando se acercó a la mujer se percató de que ella estaba sosteniendo a un bebé que no estaba respirando y cuyas mejillas estaban en un tono azul, por lo que Trouche decidió voltear al menor boca abajo y darle palmadas en la espalda con el fin de expulsar lo que estaba obstruyendo sus vías respiratorias. Luego de alrededor de dos minutos, el bebé vomitó y luego comenzó a llorar, señal de que ya estaba respirando.

Las acciones de Trouche se volvieron virales luego de que fueran compartidas en redes sociales pero el oficial declaró que no se siente como un héroe debido a que hizo lo que todos hubiesen hecho en esa situación, reportó el portal Fox News.

“Oh my God, he’s choking!” A mother, distraught as her infant turns blue on the side of the road in Livermore. But off-duty ⁦@SanPabloPolice⁩ Ofc. Gilbert Troche rushed to help & saved the baby. 5, 6:30, 7:40 p.m. ⁦@KTVU⁩ pic.twitter.com/OlI4WbVeGt