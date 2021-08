AMLO anuncia que su libro estará en circulación este fin de semana

Celticolake

Hoy, 2:38 pm

publicado por: Jorge Zapata

Ha de ser una basura ese libro. Si el kks no sabe ni hablar, no sabe expresarse. Sus ideas llenas de complejos y prejuicios, con un profundo resentimiento y peyorativa a todo y todos los que no se hincan a sus pies, con un nivel cultural tan pobre y un uso de lenguaje tan limitado, no puede ser mas que una autentica basura autocomplaciente y promocional de si mismo con una visión narcisista y con una idolatría si mismo y sus frustraciones que el le llama "ideales". Un libro totalmente recomendable para fanáticos, ignorantes y jo di dos, obsesivos de falsos mesías

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0