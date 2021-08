¿Qué significa la frase 'Nah he tweakin' que los usuarios volvieron viral en Instagram?

Si eres asiduo a Instagram, tal vez ya te fijaste que algunos usuarios están utilizando la frase 'Nah he tweakin' ('No, él está bromeando'), en comentarios de diversas publicaciones, sobre todo en cuentas de algunas celebridades.

Dicha tendencia nació gracias a la opinión del rapero Lil Nas X contra el famoso patinador Tony Hawk, debido a que recientemente lazó una patineta pintada 'con su sangre'.

"Ahora que Tony Hawk ha lanzado patinetas pintadas con su sangre, y no hubo indignación pública, ¿Están todos listos para admitir que nunca estuvieron realmente molestos por la sangre en los zapatos? ¿Y tal vez estaban enojados por alguna otra razón?", escribió el rapero.

Cabe destacar que a lo que se refiere Nas es a una polémica en la que se vio envuelto en el mes de marzo debido al diseño de unos tenis llamados 'Satán', los cuales lanzó como parte de la promoción de su sencillo 'Call Me By Your Name'.

Después, la cuenta en Instagram @rap retomó el anuncio del lanzamiento de la patineta de Hawk, publicación en la que el rapero comentó la frase 'Nah, he tweakin', la cual no tardó en ser replicada por internautas que la adoptaron como una tendencia.

Hasta el momento el hashtag #Nahhetweakin suma más de 20 mil interacciones.