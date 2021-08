¿Qué dice la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo?

Como "innecesario" y "ajeno" considera la Real Academia Española (RAE) el uso del lenguaje inclusivo.

Después de que se viralizó un video en el que una persona que se autodefine como no binaria se molestaba en una clase virtual porque la llamaron "compañera" y no "compañere", el tema del lenguaje inclusivo volvió a abrir un debate en las redes sociales.

En su espacio de consultas la RAE ha indicado que el uso de la letra "e" como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género.

VER MÁS: Persona no binaria rompe en llanto en clase virtual al no referirse a ella con lenguaje inclusivo

"No soy tu compañera, soy tu compañere", exclama la persona en un video, y llora con desesperación; su compañero, quien hablaba sobre el paso del huracán Grace, en Veracruz, le pide una disculpa y sigue con su tema; otro compañero hizo un video en TikTok en el que explicaba que la persona no binaria ya había tenido exabruptos porque no la llaman como quiere.

El caso se volvió viral, cuando un conductor de radio y televisión, Chumel Torres, subió el video acompañado de un "cálmese mije. Estamos chupande tranquiles". Aunque ya lo eliminó de su cuenta de Twitter fue duramente criticado por las personas que pugnan por el lenguaje inclusivo para las personas no binarias. Para algunas personas no binarias y del colectivo LBTTIQ+ consideran que al compartir el video del "compañere" se vulnera la privacidad de esa persona y se propicia el "bullying".

VER MÁS: 'Es desnaturalizarlo' recuerdan a ganador del Premio Nobel de Literatura hablando sobre el 'lenguaje inclusivo'

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha dicho que aunque la institución "no está cerrada" a las aperturas del lenguaje inclusivo para las mujeres, esto sería siempre que "sean razonables, no lesionen el idioma y mantengan su belleza y sobre todo su economía".

Aclaró que el "lenguaje inclusivo recoge muchas versiones", pero que el que se usa de forma habitual "con terminaciones en masculino con aparente masculinidad es inclusivo porque incluye muchas veces el femenino".