Paramédicos son criticadas por hacer ‘twerking’ dentro de una ambulancia

Dos mujeres paramédicos están siendo duramente criticadas por un video compartido en redes sociales en que se les ve haciendo ‘twerking’ dentro de una ambulancia.

El video filmado en Inglaterra fue compartido por Rhianna Higgins, una de las jóvenes en el clip y quien aparece junto a una compañera del Servicio de Ambulancia de Yorkshire bailando al ritmo de la canción Baby" de Justin Bieber. La filmación ocurrió durante su descanso del trabajo, informa The Sun.

Sus acciones sin embargo, están generando varias críticas negativas. "¿No deberías estar salvando vidas?", "¿¿Bajo presión?? No lo creo” o “Esta es la razón por la que las ambulancias tardan tanto en responder", fueron algunos de los comentarios, recoge el New York Post. No todos, no obstante, tienen problema con el clip y algunos internautas señalaron que no veían nada de malo en que las mujeres se relajaran durante su tiempo de descanso.