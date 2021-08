De detectarse un caso positivo de COVID en este regreso a clases, no se cerrará la escuela: Secretaría de Salud en Durango

Ante la presencia de un caso sospechoso o positivo a COVID-19 en los planteles que regresen en este nuevo Ciclo Escolar 2021-2022 de manera presencial no se cerrarán. Será la Secretaría de Salud en el Estado de Durango, quien dé a conocer el protocolo de actuación.

En su habitual rueda de prensa virtual, el secretario Sergio González Romero, comentó que como parte del protocolo de atención está el no cerrar la escuela de darse un caso positivo a SARS-CoV-2, pero se le dará seguimiento ante la posibilidad de más casos fuera del plantel.

“En caso de un positivo se tiene ya un protocolo bien establecido y dos teléfonos disponibles para darles seguimiento epidemiológico porque estamos seguro que el contagio no solamente puede ser dentro de la escuela, puede ser de fuera y ese es el problema pero nosotros daremos a conocer todo el protocolo que ya se realizó para que lo conozca la ciudadanía”.

Además, explicó que el regreso a clases no será masivo ni en todas las escuelas y tampoco será a la máxima capacidad en donde sí sea el inicio del Ciclo de manera presencial.

“El regreso a clases no es masivo, no será en todas las escuelas ni toda la capacidad que tiene, estamos haciendo un estudio muy minucioso a través del Inegi y de la universidad (Juárez del Estado de Durango) no solamente para ver cómo se va a comportar el virus sino georeferenciar las zonas de alto contagio y ahí valorar muy bien el regreso a clases”, comentó el secretario.

