'Se deberá hacer lo conducente', señala Salud en Durango sobre amparo para vacunar a menor

Luego de que se diera a conocer el primer caso de un amparo promovido por padres de familia de Durango para la aplicación de la vacuna antiCOVID en una menor de 12 años de edad ante el inminente regreso a clases, el secretario de Salud en la entidad, Sergio González Romero, dijo que como autoridad “se deberá hacer lo conducente”, aunque exhortó a la ciudadanía a esperar a conocer los resultados de estudios a nivel mundial sobre la vacunación en menores.

Se trata del primer amparo que se promueve en la entidad para que un menor sea inmunizado contra el SARS-CoV-2. De acuerdo con medios de la capital, dentro de la solicitud de amparo se estableció que el biológico que deberá recibir es de la farmacéutica Pfizer.

“Acuérdense que la vacuna no es nomás porque yo diga 'tengo que proteger a mi hijo', tenemos que esperar el riesgo–beneficio en cada población de edad para evitar cualquier problema con una vacuna”, comentó el secretario en su habitual conferencia matutina.

Y es que explicó que los grupos de edad a vacunar los determinan estudios mundiales que en México deberán estar avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para conocer el riesgo y el beneficio en todos los grupos de edad.

En el mes de junio, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, informó que "la Cofepris ha autorizado la ampliación de la indicación de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años; es la primera vacuna contra el COVID-19 autorizada para adolescentes en nuestro país".

Por su parte, el secretario en Durango, dijo que será el titular de la Cofepris, Alejandro Svarch, quien dará a conocer los detalles sobre el tema.

En su mensaje, González Romero dijo que no solo la vacuna otorga protección sino también las medidas preventivas.

“Yo sé que la desesperación nos hace hacer muchas cosas por proteger a un hijo, pero la mayor protección que le demos, es no llevarlos a fiestas, a centros comerciales, porque luego se vacunan y van a pensar que pasamos a otra etapa y la pandemia sigue y no sabemos qué va a suceder y ya hay hasta posibilidades de una cuarta ola ahora que empiece el inverno. Por favor, la solución no solamente está en la vacuna, está en el cuidado que demos a nuestra familia”, insistió.