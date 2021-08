Gobierno de AMLO presenta la colección '21 para el 21'; se busca fomentar la lectura

La colección de libros "21 para el 21", conformada por 21 títulos de autores como Guillermo Prieto, Carlos Monsiváis, Elena Garro, Elena Poniatowska, Martín Luis Guzmán, Octavio Paz, Rosario Castellanos y Luis Villoro, que serán distribuidos entre la milicia, maestros jubilados, clubes de lecturas y bibliotecas de escuelas normales, fue presentada hoy jueves durante la conferencia matutina.

"Esta colección tiene que ver con los 700 años de la fundación de México, con los 500 años de la invasión extranjera y con los 200 años de nuestra Independencia", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar la colección y agregó que "como pocas veces en la historia, se han editado libros que se venden a precios muy bajos y en algunos casos se entregan de manera gratuita, porque necesitamos fomentar la lectura".

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, encargado de la edición, quien aseguró que "esta es la operación más grande de distribución que ha habido en la historia de América Latina de regalo de libros", dijo que la colección se inscribe dentro de la Estrategia Hacia una República de Lectores.

"La idea era producir una gran colección en términos de títulos y de ejemplares que nos permitiera una distribución masiva a lo largo y ancho del país”, dijo el escritor y editor que criticó que algunos títulos que les interesaban no se incluyeron porque las agencias literarias o los herederos “no estaban a favor de que sus autores tuvieran una distribución gratuita, en otras las contradicciones eran que mientras que los herederos decían sí, las agencias literarias decían no".

Al final, el consejo editorial del Fondo conformó una colección que, dijo, recoge libros post Independencia, "a partir de la independencia hasta mediados del siglo XX, esta colección consiste en 21 títulos de 100 mil ejemplares, fue financiada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, costó alrededor de 45 millones de pesos, que cubre costos de impresión, derechos de autor que se les pagaron a los herederos o a los autores y un micro costo de distribución".

El funcionario dijo que el costo unitario de cada libro en promedio es de 21 pesos, en volúmenes que van de las 100 a las 300 páginas. Se tiraron 2 millones 100 mil libros que se imprimieron en la Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA).

Taibo II dijo que han ideado una distribución fragmentada, a partir de “a quién vas, quién buscas y cómo llegas”, y así el 65% de los 2 millones 100 mil ejemplares va a ser distribuido por Presidencia y el resto por el FCE.

"Privilegiamos maestros de secundaria jubilados, los que están volviendo a leer, privilegiamos jóvenes becarios, privilegiamos todas las estructuras de fomento a la lectura regadas, distribuidas en el país, privilegiamos los planes piloto donde llegamos formando mediadores de lectura, librobuses, privilegiamos bibliotecas en las normales, privilegiamos las universidades rurales, privilegiamos los centros de secundaria de escuelas de ciencias del mar, procuramos una distribución que en un determinado momento le permitiera a los adolescentes ver los libros y escoger", afirmó Taibo.

Las 21 obras seleccionadas son: "La Revolución de Independencia", de Luis Villoro; "Canek", de Ermilo Abreu; "Muerte en el bosque", de Amparo Dávila, "Balún Canán", de Rosario Castellanos; "El libro rojo de la Independencia" de Vicente Riva Palacio y Manuel Payno, "La breve historia de la guerra contra los Estados Unidos", de José C. Valadés; "Tomóchic", de Heriberto Frías.

Así como "Tiene la noche un árbol", de Guadalupe Dueñas; "Y Matarazo no llamó", de Elena Garro; "Tiempo de ladrones", de Emilio Carballido; "El río subterráneo", de Inés Arredondo, "Los de abajo", de Mariano Azuela; "El libro vacío", de Josefina Vicens; "El laberinto de la soledad", de Octavio Paz; "Apocalipstick", de Carlos Monsiváis; "Pueblo en vilo", de Luis González; "Paseo de la Reforma" de Elena Poniatowska; "Crónicas de amor, de historia y de guerra", de Guillermo Prieto; "La sombra del caudillo", de Martín Luis Guzmán, una antología de la poesía mexicana de del Siglo XIX; y "Noticias biográficas de insurgentes apodados", de Elías Amador.