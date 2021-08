Mono encuentra un cubrebocas y sorprende al usarlo ‘correctamente’

En el clip, el animal recoge una mascarilla tirada y procede a colocarla de la forma correcta, cubriendo nariz y boca completamente, acción que repite en tres ocasiones; aunque en realidad el cubrebocas cubre toda su cara, lo que causa risa entre internautas.

Otros usuarios a su vez señalan la ‘inteligencia’ del mono o su ‘confusión’ al sentir toda su cara cubierta. Según la agencia Ruptly, se desconoce cuándo y dónde fue grabado el video.

If you’ve already seen a monkey find a mask and promptly put it on its face today then just keep on scrolling… pic.twitter.com/Lv3WpeukyS