Niña de un año perdida en un bosque de Rusia aparece viva

Luego de 4 días de búsqueda, la pequeña Liuda Kúzina, de sólo un año y medio de edad, fue encontrada con vida por un grupo de rescatistas en la región de Smolensk, al oeste de Rusia.

Policías, militares, buzos y voluntarios de equipos de rescate participaron en la operación. Liuda, que habría pasado 4 días sin comida ni agua, fue encontrada desnutrida y con varias picaduras de insectos.

La niña fue llevada a un hospital regional de Smolensk. El 21 de agosto fue trasladada a una sala regular y ya empezó a comer y a jugar, reportan los medios locales.

Según la familia, Liuda estaba jugando en el patio de una casa de campo con su hermana mayor, cuando aprovechó que su madre había salido a una casa vecina, para adentrarse al bosque, pero se perdió. "He visto que hay mucha gente buena que está dispuesta a ayudar, no con palabras, sino con hechos. No hay palabras para expresar lo agradecidos que estamos, porque este es un milagro que sucedió gracias a los esfuerzos conjuntos", dijo Antonina Kúzina, la madre de la niña.

