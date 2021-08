Vibremospositivo

A nivel muy personal me había prometido que ya no iba a escribir más sobre la pandemia, realmente es un tema que me afecta mucho, ya que fue la razón principal del mental breakdown que tuve hace unos meses gracias al cual me prometí a mi misma hacer todo lo posible parano darle más importancia de la que se merece, no me malentiendan, la pandemia es un tema de vital importancia para la salud fisica de cualquier individio, pero cuando tanta información y a su vez desinformación llega a nuestros oidos, empieza a causar tal nivel de anciedad que también pone en juego nuestra salud emocional y es ahí cuando debemos de poner un límite y decir: ¿Hasta dónde voy a dejar que el tema me afecte? Especialmente cuando eres una persona que se cuida y que sigue todos los protocolos recomendados por las autoridades sanitarias, ya estás vacunado y que aparte ya te dio el dichoso virus por lo que también ya tienes anticuerpos.

He hecho de todo para sacar de mi cabeza el tema de la pandemia para que ya no afecte a mi salud mental, pero obviamente nunca dejé a un lado todas las precauciones y cuidados que debemos de tener mi familia y yo para no contagiarnos, para cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Hasta la semana pasada había logrado, con bastante éxito, balancear el no agobiarme tanto por el tema del covid y a la vez cuidarme a mí y a mi familia para no enfermarnos, ni física ni emocionalmente por el virus. Sin embargo estos últimos días me he topado con algunas situaciones que me han hecho desequilibrarme y en algún momento hasta perder el control de mis pensamientos, me da coraje que esto me afecte tanto, pero tengo que contarles las razones por las que me siento tan abrumada, ya que no se trata de un solo factor sino de la suma de varios factores que quiero compartir con ustedes. Empiezo por el más fácil, lógico y significativo, que es el mismo que todos conocemos:El aumento exponencial de casos que hemos estado viviendo en nuestro país y en el mundo entero en las últimas semanas, era lógico que se iba a dar un aumento así, puesto que la gente ha regresado a sus actividades normales como si nada estuviera pasando, además de que el avance en la vacunación hace que nos confiemos y creamos que por estar vacunados ya no somos blanco de contagio, creencia completamente falsa, y si le sumamos la poca respuesta que hemos recibido por parte de nuestras autoridades de tratar de frenar la cantidad de nuevos casos que se están dando día con día se hace la combinación perfecta para un desenlace apocalíptico. Si a todo lo anterior le sumamos que varios de estos contagios se están dando en gente cercana, ya se imaginarán que el miedo, ansiedad y el sentimiento de impotencia que hace unos meses sentí regresen con mayor fuerza. Otro factor que genera preocupación de una forma más personal es cuando escucho a gente cercana a mí, y cuando digo cercana me refiero a amigas con las que convivo una o dos veces por semana, diciendo "que la pandemia ya se acabó", "que los que seguimos con el cubrebocas y tratando de mantener la sana distancia somos unos exagerados","que buscamos cualquier pretexto para quedarnos en nuestra casa de flojos". Este tipo de comentarios además de ser completamente ajenos a la realidad, llenos de ignorancia y egoísmo también son dichos desde el privilegio que tienen unos cuantos de poder seguir con su vida social, es gente que no tiener que arriesgar su vida diariamente al salir a trabajar por necesidad y tener que tomar el transporte público que va hasta el copete de gente, o como ya están completamente vacunados se creen invencibles y además se creen con el derecho de criticar y juzgar a aquellos que seguimos teniéndole miedo y respeto a la enfermedad. Esta actitud de gente "cercana" me lleva a un enojo enorme pues veo gente ególatra y desinformada que probablemente hasta portadores del virus puedan ser y lo andan esparciendo por todos lados, puesto que tampoco son capaces de utilizar un cubrebocas como se debe. Y por último están aquellos padres de familia que, en su desesperación porque ya todo vuelva a la normalidad y ya poder mandar a sus hijos a la escuela, porque comprendo que dos años ya fueron más que suficiente para que los niños regresen a las aulas, cierran un ojo y mandan a sus hijos a la escuela aún sabiendo que el día anterior su hijo o hija estuvo en contacto con un caso positivo, pero como su hijo ya está vacunado y la verdad ya fue mucho tiempo sin escuela, decide mandarlo al colegio sin importarle que su hijo pueda estar contagiando a otros niños, maestros, gente de intendencia etc. Pero eso si, sus hijos de fiesta en fiesta cada fin de semana. Porque aparte no van a sacrificar nada por el bien común. Y lo peor de todo es que se ofenden cuando les dices que lo más prudente y lógico es que los niños que estuvieron en contacto con un caso positivo deberían de aislarse hasta que no den negativo en una prueba de Covid; Esto nadie me lo contó, lo viví el fin de semana con las mamás de la generación de una de mis hijas, parece cuento, pero es la mera verdad. Perdón si estoy ofendiendo a alguien pero: ¿En qué momento nos volvimos tan egoístas e ignorantes como para no pensar en el bienestar de la gente que nos rodea? ¿No se suponía que la pandemia nos iba a cambiar a todos para ser mejores personas? Señores, por favor, no seamos aquella generación que tuvo la oportunidad de mejorar, de evolucionar y de dejar un precedente y un mejor futuro para nuestros hijos y nietos, y en lugar de eso, lo desperdiciemos por cosas tan banales como salir de fiesta, hacer reuniones innecesarias, y además sin la menor precaución, porque ¿Qué les cuesta ponerse un mendigo pedazo de tela que les tape la nariz y la boca, si eso hará que más gente pueda seguir viviendo?