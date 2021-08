Diputada del PRI exhorta a Cancillería a eficientizar trámite de pasaportes en Coahuila

La diputada María Bárbara Cepeda Boehringer, del PRI exhortó al Gobierno Federal para que se instruya a la Secretaria de Relaciones Exteriores a fin de que lleve a cabo las acciones necesarias para eficientizar este servicio para los solicitantes de pasaportes en Coahuila.

El servicio se ha visto retrasado ante la contingencia sanitaria por coronavirus. Al inicio la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), informó la suspensión de emisión de pasaportes del mes de marzo a abril de 2020 para reducir los contagios y propagación del virus.

En el mes mayo del mismo año, de nueva cuenta la Secretaría comunicó que aun no estaba definida una fecha para poder reanudar este servicio. Esto se fue extendiendo hasta el mes de junio.

Ahora, de acuerdo al semáforo epidemiológico se reanuda el servicio a través de citas programadas.

“Por supuesto que es entendible este tipo de medidas, pues ante todo, lo más importante es proteger la salud de las y los solicitantes así como del personal que atiende”, dijo la diputada.

Agregó: “para muchas y muchos ciudadanos ha sido casi imposible conseguir una cita, pues en determinadas ocasiones han hecho mención que a través de la vía telefónica no contestan o cuando corren con suerte solo es para informar que no hay espacio disponible en ninguna oficina de enlace del estado; así mismo, han expuesto que para conocer si hay disponibilidad de citas en alguna oficina de enlace solo pueden preguntar por tres lugares, y en dado caso que no haya volver a llamar, lo cual hace este trámite más lento”.

Ante esta situación indicó que existe la necesidad de que se eficienticen los servicios para evitar contratiempos en la ciudadanía.