Harry Kane no se irá del Tottenham, por ahora

El delantero había tratado de forzar su salida del club de Londres en busca del primer trofeo de su carrera, pero no pudo lograr que su venta al Manchester City, actuales campeones de la Liga Premier, se pudiera completar.

Los dirigentes de Tottenham tenían la sartén por el mango, dado que el capitán inglés está atado con un contrato que vence en 2024, y su valor en el mercado está tasado en unos 200 millones de dólares.

“Me quedo en Tottenham este verano y estaré ciento por ciento concentrado en alcanzar el éxito con este club", anunció Kane en Twitter el miércoles.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1