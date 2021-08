Madre exhibe a policía en Monterrey por querer arrestar a sus hijas adolescentes por no darles su dirección

La locutora Adriana Díaz de Monterrey, Nuevo León, fue aplaudida en redes sociales por defender a sus tres hijas adolescentes que estaban siendo detenidas por tres patrullas luego de que ellas se negaran a decirles su dirección.

"Tres patrullas me quieren detener a mi hija que salió con su hermana, mis dos hijas y una amiga, y me dice: "Mamá, me quieren bajar del carro porque no quise decir dónde vivo, estamos en México hay muchos delincuentes, porqué voy a decir dónde vivo"", reveló la mujer.

En el video que se compartió en TikTok se muestra a los más de seis policías rodeando el vehículo blanco.

"Inclusive en la televisión, el mismo Samuel García, la misma yo, que hago radio y televisión, les dijo no te bajes, porque tú no sabes si son los buenos o los malos, ella no me hubiera hablado si ustedes no se hubieran puesto duros y agresivos, no tienen porqué bajarse, como mexicana yo tengo todo el derecho de estar en mi carro, en dónde se dice que me tengo que bajar, si no viene ella en exceso de velocidad y no trae alcohol ni nada", declaró al oficial.

El policía se defendió asegurando que él tiene todo el derecho de bajarla del carro por faltarle al respeto al oficial.

"Son nueve policías contra cuatro mujeres, eso es injusticia, mientras hay robos y delitos, ellos intentando llevarse a tres jovencitas", comentaron.

Al finalizar el video, los policías la acusan de abuso de poder después de declarar que es locutora de radio, pues según ellos ella utilizará sus 'influencias' para librarse de la situación.

"Ah pero con los narcos no se meten, ¿verdad?", agregaron en los comentarios.