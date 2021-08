López-Dóriga responde a AMLO por broma en mañanera de candidatura del 2024

francisco57

Hoy, 1:53 pm

publicado por: francisco espino sauc

excactamente en ese partiducho se fueron todas las lacras y lo peor de todos los partidos ahi esta Barttlet esta Ebrard esta Manuel Espino German Martinez esta la Nahale esta Monrreal etc etc ahh y no le haga al cuento con Ayotzinapa por que ahi tiene a Abarca y su vieja ellos son los que ordenaron la desaparicion sus cuates

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0