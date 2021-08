Ocho de las peores películas de acción-ciencia ficción que se hayan visto

Las películas de ciencia ficción que se combinan con el género de la acción parecen tener la fórmula perfecta para ser relatos entretenidos, dinámicos, reflexivos y memorables, pero como en todo, no faltan los tropiezos.

Estas cintas fallaron caóticamente, por su historia, desempeño, realización o falta de creatividad, en guión o en pantalla. Si las recordamos, quizá es más por lo malas que son, que al contrario.

Future World

Ambientada en un futuro postapocalíptico que pudo ser atractivo, la historia se vuelve lenta y aburrida rápidamente. Sigue a un joven en busca de un medicamento para su madre. Así de simple.

The Darkest Hour

Inicia con una invasión alienígena, pero eso es todo lo interesante que tiene. Se torna boba en un dos por tres, pues sigue una fórmula que frustra y no tiene una lógica real en sí misma.

Aliens vs Predator: Requiem

La expectativa era mucha, pues aunque su antecesora no fue perfecta, cumple; esta secuela no obstante, no tiene pies ni cabeza. No se divierte con el concepto, ni tiene una historia competente.

Timeline

Rápidamente olvidable y con buena razón, su intento de ser una aventura épica queda muy lejos de lograrse. Sigue a unos exploradores que viajan al siglo XIV a un rescate, lo que es medio ‘ridículo’.

Cosmic Sin

A su favor, si se tomara como una película de serie B, quizá no sería tan mala, pero para fines prácticos, lo es. Toma una buena idea, la combina mal con muchas otras y falla en la realización.

Transformers: The Last Knight

La quinta película de la franquicia lanzó ya por la borda todo intento de ser lógica y ya no es ni entretenida; pero que la historia ahora tenga que ver con el Rey Arturo y sus Caballeros… imposible.

Left Behind

De entrada es otra historia más de supervivencia con elementos sobrenaturales, y religiosos, lo que cual no es el mayor problema, sino las malas actuaciones, diálogos, dirección, producción y demás.

Geostorm

La película quizá no es tan mala como tal, como sí decepcionante. Una historia de desastres naturales plagada de mucho sinsentido, poca empatía con personajes y una ‘conspiración’ de sobra.