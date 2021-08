Madre y su amiga obligan a bebé a tomar vino mientras llora

Por medio de redes sociales ha trascendido la grabación que muestra a un bebé siendo obligado a beber lo que sería vino, por su madre y una amiga de ésta, imágenes que han causado indignación entre el público.

La escena que fue registrada en Midlothian, en Escocia, Reino Unido, muestra al infante en su silla para bebés llorando, al verse obligado a aceptar el contenido de la botella que le da su madre, el cual se trataría de alcohol.

Los hechos que trascendieron durante enero del año pasado, llevaron a las mujeres ante las autoridades al ser denunciados sus actos por parte de protección infantil, sin embargo, no se les pudo condenar a prisión debido a que no hay manera de comprobar que lo que bebió realmente el bebé haya sido vino, según recoge The Sun.

El lunes la madre del infante apareció en el Tribunal del Sheriff de Edimburgo, donde se declaró culpable, según detalló el alguacil Alistair Noble.

"Se ha declarado culpable de un cargo de comportamiento amenazador y abusivo que involucra esencialmente la creación de un video que parece mostrar (al bebé) bebiendo alcohol, aunque no hay ninguna sugerencia de que, de hecho, fue alcohol lo que le dieron a beber", señaló.

El menor que al momento de filmar el video tenía 18 meses de edad, fue separado de su madre y actualmente vive con un familiar, mientras que la mujer fue sentenciada a 21 meses de supervisión bajo una orden de reembolso de la comunidad.

Por su parte, la amiga de la madre fue sentenciada a 12 meses de supervisión.