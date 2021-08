Hombre pierde la vida por usar pegamento en lugar de un condón

La policía de la india investiga el caso de un hombre de 25 años que murió repentinamente por usar pegamento epoxi en lugar de un condón, antes de tener relaciones sexuales.

"Usaron el adhesivo para evitar el embarazo", dijo un investigador al periódico Times of India, añadiendo que el incidente ocurrió el 22 de junio en un hotel en Ahmedabad, Gujarat.

Según la policía, Salman Mirza y su ex prometida fueron captados por cámaras de seguridad de circuito cerrado entrando al hotel. “Varios testigos dijeron que Mirza, junto con su ex prometida, ambos adictos a las drogas, habían ido a un hotel en Juhapura. Allí le aplicaron un adhesivo epoxi en sus partes íntimas ya que no llevaban ninguna protección”, declararon las autoridades.

La pareja también mezcló el epoxi con "blanqueador" e inhaló la mezcla, informó News18. Al día siguiente, un conocido de Mirza, Firoz Shaik, descubrió al hombre inconsciente entre los arbustos cerca de un complejo de departamentos, tras lo cual lo llevó a su casa. Cuando la condición de Mirza empeoró, lo llevaron al Hospital Civil de Sola.

Mirza "murió debido a una falla orgánica múltiple". "Las muestras de vísceras de los fallecidos se enviaron para un examen forense", dijo el comisionado adjunto de policía Premsukh Delu a los medios locales. "Estamos esperando que llegue el informe".