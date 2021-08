La verdad tras el video de la 'masiva manifestación' de mujeres en Afganistán contra los talibanes

En los últimos días una gran cantidad de publicaciones de Facebook y Twitter han compartido un vídeo de una manifestación que localizan en Afganistán en el que se ve a un número significativo de mujeres cubiertas por completo con vestidos negros que las cubren por completo (llamados nicab) y que avanzan por una calle mientras corean lemas al unísono.

La viralización de esta grabación ha sido global, con entradas en las redes sociales en español, inglés, francés o chino, entre otros idiomas.

HECHOS

El vídeo capta una manifestación celebrada el 16 de agosto en la ciudad iraní de Qom en la que participaron numerosas mujeres afganas que protestaron contra la victoria de los talibanes en su país, como atestiguan otras publicaciones en internet y medios de comunicación locales e internacionales.

El primer indicio de que las imágenes no fueron grabadas en Afganistán es el aspecto y la actitud de aquellos peatones que se cruzan con las manifestantes durante la protesta.

Sus vestimentas y su comportamiento contrastan con los hombres que se pueden ver en otros vídeos viralizados de una protesta mucho más pequeña que sí tuvo lugar en Afganistán, donde cinco mujeres exhibieron carteles en los que reivindicaban el derecho al trabajo y a la educación.

Algunas de esas imágenes muestran cómo las mujeres son custodiadas por talibanes armados, mientras que varios asistentes parecen quejarse de su actuación.

Por medio de un rastreo en las redes sociales se pueden localizar publicaciones que informan de una manifestación celebrada en la ciudad iraní de Qom el 16 de agosto con imágenes idénticas o similares al primer vídeo.

De hecho, un hilo de Twitter reproduce la misma grabación junto a un texto que afirma: “Protesta antitalibana de la diáspora afgana en Qom (Irán)”.

An anti-Taliban protest by Afghan women living in Qom, #Iran. They chanted & held up signs with the following messages: "Down with country-selling traitors," "Down with Pakistan," "Down with Taliban," and "We don't want an Islamic Emirate." Source: @isna_farsi #Afghanistan pic.twitter.com/ulUenkq2zN