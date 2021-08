Puro llorar

Seis jornadas después, a Santos le urge ganar. Sigue sin perder en el torneo (es uno de los tres equipos que aún no conocen derrota junto a América y Monterrey), pero luego de su sonoro triunfo en “Aguascalientesnnn”, solo han acumulado empates. Cinco al hilo.

Producto de esas igualadas y su victorioso debut en el torneo, lo Guerreros suman 8 puntos, para situarse en la posición 9 de la tabla. Cuatro de esos empates han sido 1-1 y el otro, un 0-0. Todos han tenido una dosis de “derrota” para el equipo lagunero.

El caso más reciente: unos ufanos Guerreros vencían fantasmas en León (estaban a nada de conseguir la segunda victoria en ese estadio en toda su historia) pero el pasado pudo más. Dicen los que lloran que fue el árbitro. ¡Leí incluso comentarios que culpan hasta a la televisora! Eso me pasa por entrar a redes sociales.

En el mejor partido de la jornada, y probablemente uno de los mejores en lo que va del torneo, Fernando Hernández otorgó 8 minutos de compensación en el segundo tiempo. Parece mucho, pero es la primera vez que se ve, cada vez se da con mayor regularidad. Cuando esto ocurre, pensamos que el silbante le da esos minutos al equipo local (si es que va en desventaja) para que haga algo. El reto se vuelve para el que va ganando: aguantar o aprovechar un error, y en eso, Santos es incapaz.

Lo más polémico llegó en el desenlace. Al minuto 8 de la compensación, el portero Carlos Acevedo cae lesionado. La primera impresión para muchos es que estaba haciendo tiempo (lo cual hubiera sido lamentable; ojalá el lagunero no caiga nunca en esa práctica tan reprochable y aberrante). Desde ayer, supimos que la lesión era real y como producto de esta, el ya ídolo de La Laguna se perderá unas 6 semanas de actividad, según estimaciones del club.

El problema viene cuando Acevedo se reincorpora al partido, luego de pasar un minuto tendido en el campo. Despeja. Su despeje no puede ser controlado por un delantero santista y cede el balón a saque de manos, más o menos a la altura del área grande local. El rival manda el balón al otro lado de la cancha. Tiro de esquina. Aquí ya se había cumplido el minuto que el árbitro repuso por la lesión de Acevedo, pero es muy raro que un partido termine en tiro de esquina; por lo general, se permite el cobro. En dicho cobro, el balón va a pegar al brazo de Dória, Hernández va al VAR, marca penal y Ángel convierte el del empate. Final: 1-1 favor León. Es el minuto 105.

De la banca santista brinca Almada enfurecido señalando su muñeca, lugar donde suelen ponerse los relojes. Reclama, pero es tarde. En la rueda de prensa, dice lo siguiente: Si nos ganan bien, no habría problema. Algo así, “Si nos ganan bien”. Debió ser tanta su frustración que el empate en una cancha tan complicada como la del León le supo a derrota. Y esa ha sido la historia en este torneo para su equipo.

No es la primera vez que el técnico se queja del arbitraje cuando algo no le sale bien. También ya dijo que tiene muchos lesionados, plantel corto, y ahora, cuando parecía que se completaba, llega lo de Acevedo. Al menos no tendrá que cambiar la estrategia; es turno para Gibrán Lajud, un experimentado que ha estado esperando este momento.

Desde el sábado, cuando Hernández pitó el final del partido, no se han dejado de escuchar amargos lamentos. ¿Y las que falló Santos? ¿Y esa incapacidad para incrementar, o al menos mantener la ventaja? ¿Dónde está la contundencia? Díganme, acaso en esos 8 – 10 minutos de reposición, ¿el equipo albiverde tenía prohibido buscar el segundo gol? Buscar culpables siempre es la salida fácil.

Hablan tanto de la “generación de cristal”, los llaman “mazapán”, y ya duraron más tiempo quejándose que lo que duró el partido en León. En fin, la “hipotenusa”.

La buena noticia, Mateus Dória firmó hasta 2025... si es que no es una de esas “jugarretas del destino”. Este equipo necesita jugadores insignia.

Ya ni hablar del tema Renato y la polémica portada de un diario de circulación nacional que molestó a tantos. Otra vez, a buscar culpables. Como si el periódico hubiera sido quien cayó en la violencia doméstica. En fin, susceptibilidades.

