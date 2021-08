Nuestros subagentes, disfrazados de tómbola, nos reportan que, aprovechando que los indicadores del funesto coronavirus parecen estar descendiendo y que además recibieron el visto bueno del Subcomité de Salud de La Laguna, los que siguen haciendo "changuitos" con los dedos de las manos y hasta de los pies son los integrantes del patronato de la Feria de Torreón, para que este año no se les cebe la celebración de este popular evento, que tienen programado para arrancar el viernes 3 de septiembre y del que ya se chutaron pláticas y más pláticas respecto a los protocolos sanitarios que deberán cumplir y hacer cumplir a los asistentes y expositores para evitar contagios, ya que estarán bajo la lupa de los inspectores de salud; pero los indiscretos subagentes comentaron que los que nomás nunca se pararon a las capacitaciones fueron los empleados del DIF municipal, pese a que "aprovechan"… Ah, no... Pese a que manejan el puesto de pollos estilo Casa Íñigo.

Como si estuvieran en un mundo aparte, empleados de esta dependencia dejaron ver su ignorancia respecto a la pandemia. Y es que, según nos cuentan, en reciente reunión en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad la primera dama, Astrid Casale, la que manda en el DIF y colaboradoras cercanas pusieron en vergüenza hasta al último de los presentes. En evidente desconocimiento de los protocolos sanitarios, se pusieron a solicitar información elemental para este tipo de negocios de venta de comida, pero con preguntas tan absurdas como si los comensales a los pollos podrían quitarse el cubrebocas para comer, y si podrían mejor utilizar cubiertos de acero en lugar de plástico, lo que generó incómodos silencios entre los asistentes, que solo se veían unos a otros con incredulidad, sobre todo viniendo de gente que se supone se encarga de programas asistenciales entre ellos, los de la salud.

***

Ahora sí que nuestros subagentes se preguntan si el preciso tiene razón en pensar que el poder judicial es más complicado que un ajedrez de tres pisos. Esto luego de que el juez Séptimo de Distrito difirió para "fecha indefinida" la audiencia para "Agua Saludable para La Laguna", pero que "pudiera llevarse" alrededor de un mes, la sentencia en torno a la demanda de amparo promovida por los ambientalistas de ProdeNazas, ya no se sabe ni qué y todo parece un galimatías. Con eso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya sacó a relucir que hay "intereses políticos" en la negativa para que se concrete este necesario proyecto e involucró a la familia más odiada de la provincia de Coahuila, los Moreira, no se sabe ahora para dónde apuntan las cosas o si tomará decisiones drásticas. Cabe señalar que el pasado domingo también se pospuso hasta nuevo aviso una reunión que sostendrían en la UIA representantes de los Gobiernos de Coahuila y Durango con miembros del colectivo ProdeNazas. Mientras tanto, los representantes del organismo de Cuencas Centrales de la Conagua, "por si acaso", siguen socializando el programa federal, mostrando los beneficios de la obra para que los laguneros dejen de consumir agua con arsénico y en busca de ganar más adeptos, que, entre otras cosas, día a día son más los que se pronuncian a favor.

***

Muy extrañados se encuentran nuestros cizañudos subagentes porque dicen que no se esperaban que el alcalde electo Román Alberto Cepeda tuviera que andar "socializando" y prácticamente haciendo consultas públicas sobre algunos nombres que se "barajan" para ocupar los cargos más importantes en la próxima administración municipal, que comienza el 1 de enero. Dicen que se le ha visto cerca de ciertos sectores de la iniciativa privada y uno que otro oficioso para ver "qué opinan" de los nombres de los que podrían ser los próximos directores. Haciendo memoria de los anteriores jefes de la comuna torreonense, esta práctica también la utilizó en su momento el priista Eduardo Olmos cuando finalmente "se le hizo" llegar a la alcaldía allá en las elecciones de 2009 en lo que fue su segundo intento, pues perdió cuatro años antes, en 2005. Mientras que quien no recurrió a esto, sino todo lo contrario, fue el ahora gobernador de la provincia de Coahuila, cuando fue alcalde de Torreón en el 2014. Y meses antes de comenzar su función en la presidencia ya traía en la mano a quienes serían sus "cartas" para cada beca… Perdón, para cada dependencia. A varios puso a prueba y todavía a días de rendir protesta volvió a dar una depurada de los prospectos y a varios que ya se sentían viviendo en el acierto y andaban acomodando hasta sus familiares les dio las cordiales gracias. Lo que anda haciendo don Román Alberto pudiera hacerlo ver débil, pues con eso de que le encantan las reuniones no vaya a ser que algunos le hablen muy cerca al oído y le vendan "espejitos", se la crea y establezca compromisos que luego no pueda cumplir. Pasa que después vienen los reclamos y hasta las maledicencias.

***

Con varias ollas en la estufa, entre ellas la insistencia de algunas organizaciones de maestros que están pidiendo la revacunación en Coahuila, asunto del que no se habían acordado cuando andaban de vacaciones en la playita o mitigando el calor en las "quintas", sino hasta ahora que iniciaron las clases presenciales en la provincia, las autoridades estatales arrancaron el ciclo escolar 2021-2022, haciendo llamados a la congruencia y a que se tranquilizaran las voces de poca fe. La realidad es que ya no se meterá reversa en la reactivación educativa, así como no lo ha hecho en los sectores industrial y comercial, pues a la pandemia por el funesto coronavirus todavía le falta y nada más hay de dos sopas, así que a seguir tomando precauciones y enseñar a los hijos, pues ya era necesario que los niños y niñas regresaran a las aulas por su propia estabilidad y desarrollo emocional, que se habían truncado. Otra de las ollas en la lumbre es el creciente problema social provocado por las autoridades federales de salud, por la falta de vacunas suficientes para avanzar en la inoculación de la población en rango de edad de 18 a 29 años y así bajarle a los contagios. La violencia registrada ayer en la Ciudad Universitaria de Arteaga a causa de que a los funcionarios de Bienestar no les alcanzaron las dosis y se les agotaron en solo tres horas da cuenta del desorden y caos en el Plan Nacional de Vacunación. Pues así ¿cómo avanzar?

***

Dicen que en la actual administración municipal, ya se dieron las primeras "face to face", es decir, ya se vieron las caras en varias reuniones, los equipos de los que se van y los que llegan en el espinoso asunto de los dineros públicos. Y es que con eso de que hay que "planchar" la Ley de Ingresos y posteriormente el Presupuesto de Egresos 2022, habrá que estar atentos a ver quién le pica los ojos a quién en eso del aumento que se fijará a los Valores Catastrales, a las tarifas de agua potable, en los cobros del servicio de limpieza, pavimento, en el Impuesto Predial, el pasivo laboral y desde luego el tan polémico Capítulo 1000, en el que figura la nómina municipal, la real y la que no lo es, y se diluye a través de prestaciones, trabajadores eventuales y otros trucos harto conocidos. El actual alcalde Jorge Zermeño garantizó una entrega civilizada y transparente, así que, según su promesa, veremos y diremos cómo quedan finalmente los temas relacionados con el millonario caso de la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Simas, sus robustos adeudos con la CFE y Conagua, así como las observaciones pendientes de solventar a los muchachos de la engorrosa y poco eficiente Auditoría Superior del Estado.