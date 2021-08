Tres bomberos de Saltillo se reportan aislados por COVID

Desde el inicio de la contingencia por la COVID-19 a la fecha, solo 23 casos positivos se han registrado al interior del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, y solo uno de ellos de grado hospitalario el cual concluyó tras el fallecimiento del elemento, reveló el Director de la corporación.

Por lo anterior, Alberto Neira Vielma, manifestó que desde que inició la pandemia se implementaron una serie de protocolos para las atenciones de servicios generales, atención prehospitalaria, servicios utilitarios en general, así como para permanecer en las estaciones.

Sostuvo que en la actualidad se cuenta con una plantilla de 126 elementos, desde que inicio la contingencia a la fecha se contabilizan 23 casos positivos, todos no consecutivos, aislados, de diferentes estaciones y guardias, y solo uno se contabiliza de grado hospitalario.

“Tenemos aislamientos preventivo, lo que nos ha funcionado al interior del departamento además de los protocolos que llevamos a cabo, es, aunque parezca exagerado, por cualquier síntoma mínimo que tenga un elemento ponerlo en aislamiento preventivo hasta que se descarte que tenga o no COVID, en este caso se les programa una pcr y hasta que no tengamos los resultados el elemento no puede presentarse a trabajar”, expuso.

Añadió que en la actualidad en aislamiento se contabilizan a tres personas en espera de resultados, que en este caso no todos están por síntomas, algunos casos son porque algún familiar cercano, ya sea esposa, padres o hijos, dieron positivo o tuvieron algún síntoma de COVID”, reveló.

Manifestó que se maneja este tipo de aislamientos con la finalidad de evitar una propagación o un brote en alguna de las cinco estaciones que tiene la capital del estado, debido a que los elementos pasan un turno de 24 horas en las estaciones, conviven en todas las labores que se llevan a cabo durante el día los siete u ocho elementos que hay por estación.