Enrique Márquez revela la causa del cese de Jorge F. Hernández

Enrique Márquez, director de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció este martes que el cese del contrato del escritor Jorge F. Hernández como agregado cultural de la Embajada de México en España se debió a que durante una cena de amigos, el 29 de junio en la Ciudad de México, Hernández imitó a la embajadora de México en España, María Carmen Oñate y la llamó "viuda borracha".

En una entrevista con Carmen Aristegui, el funcionario de la cancillería quien estará en el cargo hasta el próximo 1 de septiembre, después de que puso su renuncia la semana pasada, señala: "Eso lo consigno en mi informe, él (Jorge F. Hernández), por lo menos diez veces me confesó los hechos, apelando a que yo lo protegiera".

Según el informe de los hechos, en esa comida del 29 de junio, Jorge F. Hernández habría hecho bromas y habría imitado a la Embajadora, quien se enteró de los hechos por el escritor Bruno Hernández Piché, quien ahora se sabe es "el advenedizo incómodo" al que se ha referido Jorge F. Hernández, y quien lo amenazó.

"(Jorge) me lo dijo de distintas maneras, me hizo saber lo que había ocurrido, Jorge es muy conocido por su humor y su manera de estar en una reunión, esta historia de las imitaciones", afirmó Márquez, quien cuenta que él en el Informe, al que Aristegui tuvo acceso, presenta documentos "pero el testimonio principal directo de él es el que me nutrió de una interpretación, yo llamé a la Embajadora nada más para confirmar si sí había ocurrido lo que había ocurrido según su amigo y me dijo que sí, sólo que ella no quería verse involucrada en toda el manejo de la situación, y se explica".

Enrique Márquez también relató que él habló con la Embajadora una única vez dentro del largo proceso de 33 días que transcurrió entre la cena de amigos el 29 de junio y el cese de Jorge F. Hernández: "una única vez hablé con ella dentro de este proceso, en los 33 días transcurridos. Casi al final de esos 33 días pues para normar mi criterio antes de presentarme en la Dirección general de personal porque yo como coordinador de la diplomacia cultural de México no estaba dispuesto a tolerar que nadie, que un intelectual de prestigio hiciera ese tipo de expresiones con una señora respetable".

Márquez contó además que por los días en que se presentaron los hechos él recibió "otras denuncias de maltrato y misoginia por parte de Jorge, me extrañó un poco pero se presentaron las denuncias, no se quisieron hacer públicas por un grupo de mujeres importantes", afirmó.

También informó que Bruno Hernández Piché es la persona que está identificada por Jorge como quien lo amenazó y le dirigió mensajes, "es un personaje conocido en el mundillo literario, es conocido por este tipo de situaciones, el propio Jorge me lo identificó así, y a mí me extraña mucho que Jorge no haya procedido antes ni después y prefirió inventar la historia que era la censura la que lo había despedido, cosa que está lejos de mi posición y del canciller".

Y es que Enrique Márquez reiteró que no hubo censura contra Jorge F. Hernández y que en realidad el escritor decidió publicar el texto con comentarios contra Marx Arriaga para argumentar que por eso lo habían despedido, "a mí me hizo llegar todos los documentos en los que lo amenazan y un ultimátum que iba a ocurrir más o menos el día 3, dos días antes de que publicara el artículo, tiene una amenaza muy fuerte para que se revelara todo lo que ocurrió pero muchas otras cosas más".

Tras dicha amenaza, vino el nombramiento de la escritora Brenda Lozano, para suceder en el cargo a Jorge F. Hernández, tras lo cual se gestó una campaña en las redes sociales que lo llevó a su renuncia, "la verdad no tengo acceso a esa parte. De lo que te puedo hablar es de que sí armaron una campaña de casi 400 mil bots. Eso fue lo que estuvo detrás de Brenda y me parece que fueron destacados militantes de Morena los que estuvieron en ese proceso".

"Estamos en un ambiente, primero de una sucesión presidencial adelantada; segundo, de un momento en que las relaciones de México con España desde el 25 de marzo del 19 se alteraron; tercero, estamos en un ambiente en el que el gobierno federal vive con los intelectuales y los medios una suerte de tensión cotidiana, y cuatro estamos en un una suerte de decadencia cultural que se expresa en general, en la ausencia de debates de lo que pasa en México y en el mundo, en la ausencia de debates con lo que pasa con la cultura, el poder, el Estado y dominan los chismes, los linchamientos, los rumores, las descalificaciones", dijo el funcionario.

Y concluyó que con estos cuatro elementos se da un caldo de cultivo para una situación que "era muy pequeña, como un conflicto derivado de una falta de un agregado cultural, el conflicto escala de la embajada de España a la cancillería, de la cancillería a Palacio Nacional, de Palacio Nacional a Madrid".

Tras sus declaraciones de la mañana de este martes Enrique Márquez canceló "por causas de fuerza mayor", dijo, el Informe Final de su gestión como director ejecutivo de Diplomacia Cultural, cuya transmisión se realizará vía Facebook, el próximo lunes 30 de agosto, a las 8:30 horas.