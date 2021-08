Mujer se graba siendo mordida por una iguana mientras hacía yoga y se vuelve viral

El suceso ocurrió en las Bahamas, cuando una maestra de meditación se estaba grabando a sí misma realizando poses de yoga en la playa y una iguana se le acercó y le mordió uno de sus dedos, lo que provocó que ella gritara de dolor y procediera arrojarle arena al reptil, el cual se alejó.

La maestra de meditación compartió el video de su incidente a través de su cuenta de Twitter y ya obtuvo más de 3 millones de reproducciones y miles de usuarios consideraron la situación como 'graciosa'.

En otro tweet, la mujer afectada informó que su doctor sólo le recetó antibióticos para tratar su herida, por lo que se encuentra fuera de peligro.

I get bite from an iguana today it was bleeding pic.twitter.com/If2DaUztHf