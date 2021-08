López Obrador y presidente de Ecuador conmemoran los Tratados de Córdoba

Al conmemorar los 200 años de los Tratados de Córdoba, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a cuidar nuestra herencia histórica y mantener intactos ideales y principios.

El titular del Ejecutivo destacó que somos herederos de conquistas sociales y políticas que se alcanzaron con enormes sacrificios en difíciles caminos hacia la libertad, la justicia, el progreso y la democracia.

"Por ello nosotros tenemos que cuidar esa herencia, ese legado, mantener nuestros ideales y aplicar nuestros principios, hemos de recordar siempre que para ser justos es necesario ser libres".

En la exHacienda de San Francisco Toxpan, acompañado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invitado de honor a la conmemoración, el presidente de México aseguró que no se puede conocer a dónde vamos si no conocemos nuestro pasado y quien no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va.

"La enseñanza mayor en la historia de nuestra América es que somos herederos de conquistas sociales y políticas de nuestro pueblo, por eso están mal, cerrados, equivocados los que hablan del fin de la historia".

El presidente López Obrador bendijo la memoria de mujeres y hombres que la noche del 15 de septiembre de 1810 iniciaron la lucha por una nación libre, independiente y soberana.

Al evento asistieron las esposas de los presidentes de México, Beatriz Gutiérrez Müller; de Ecuador, María de Lourdes Alcívar; integrantes de Gabinete y funcionarios del gobierno ecuatoriano.

