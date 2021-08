Hombre es apuñalado en la cara y abdomen en plena calle en Nueva York

El ataque ocurrió en Brooklyn, Nueva York, cuando un hombre de 25 años estaba hablando con una persona y fue apuñalado en la cara por un hombre vestido de azul que estaba caminando sobre la banqueta, quien también logró herirlo con en el abdomen antes de retirarse de la escena.

La víctima fue trasladada al Hospital Brookdale en donde recibió atención médica y ya se encuentra en condición estable, de acuerdo al portal Fox 5.

Hasta el momento las autoridades no han identificado al sospechoso ni tampoco se ha revelado si era conocido de la víctima, por lo que publicaron el video del ataque en redes sociales y pidieron la cooperación de los usuarios para identificarlo.

WANTED for an Assault in front of 71 Hegeman Avenue #brownsville #brooklyn On 8/21/21 @ 5:22PM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/chmH16jW9l