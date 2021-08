'Hola, Peter'; Spider-Man No Way Home desata 'multiverso' de memes con el 'Doctor Octopus'

El esperado tráiler de la tercera entrega cinematográfica del héroe arácnido protagonizada por Tom Holland, Spider-Man: No Way Home, se ha apoderado de redes sociales y no sólo por lo emocionantes que resultaron sus imágenes, sino por la ola de memes que desató.

Sin duda uno de los momentos favoritos del público en el tráiler fue ver a Alfred Molina una vez más como el 'Doctor Octopus', quien apareció caracterizado como el villano en la película Spider-Man 2 del 2004. En los escasos segundos que el personaje hace su aparición, éste pronuncia la frase 'Hola, Peter', la cual ha dado pie a varias teorías sobre la trama de la cinta y la posible aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ésta, como versiones de Spider-Man de otras dimensiones. Me sumo a quienes especulan que este "Hola Peter" de Doctor Octopus no se lo dice al Spider-Man de Tom Holland sino al de Tobey Maguire pic.twitter.com/C9BivDMb4c — Maykoll Calderón (@SoyAlPacine) August 24, 2021 cuando se revele que el "hola, peter" del doctor octopus no va dirigido al peter parker de tom holland sino al peter parker de tobey maguire pic.twitter.com/58RqFr3uF7 — Fabián. (@hamilmyst) August 24, 2021 Ante la sensación que provocó dicha frase, los internautas dieron rienda suelta a su creatividad para crear todo un 'multiverso' de memes con ésta, protagonizados por diferentes personajes como Carmen Salinas, Dross y hasta Andrés Manuel López Obrador. - Homero, ¿Estuviste toda la noche viendo memes de Spiderman? - Hola, Peter pic.twitter.com/ZZPeaAk563 — Gol Garra (@ElGolGarracol) August 24, 2021