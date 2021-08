Mujer genera debate al quejarse de la forma como su pareja usa el lavavajillas

Una mujer ha abierto el debate sobre la forma ‘correcta’ como usar el lavavajillas, luego de quejarse de cómo lo hace su pareja.

“Me casé con ella antes de verla apilar un lavavajillas. No puedo soportar esto más", escribe en su publicación de Twitter, adjuntando una imagen que muestra dos ollas grandes apiladas encima de una sartén, una botella de agua colocada en un espacio libre y platos enterrados el porta cubiertos, recoge el diario Mirror.

La opinión está dividida, porque si bien algunos dicen no ver ningún problema con la escena, otros dicen que la imagen los enfurece tanto como a la mujer que comparte la fotografía. "¡Eso no es tanto apilar sino tirar los platos al lavaplatos desde el otro lado de la habitación!", "Esto me hace sentir físicamente enfermo”, "¡Esa es la escena de un crimen!" o "Me parece que el espacio es limitado, lo que conduce a un apilamiento imperfecto. Sugeriría adoptar una política de 'sartenes para el fregadero - platos para el lavavajillas' para mitigar esto", fueron por ejemplo algunos comentarios.

I married her before I ever saw her stack a dishwasher. I can’t take this anymore. pic.twitter.com/BrDHGWkpX9 — Lee Beattie (@leebeattie) August 18, 2021