Comediante afgano muere tras burlarse de talibanes; le dispararon y le cortaron la garganta

Nazar Mohammad, mejor conocido en TikTok como Khasha Zwan, era un comediante afgano que solía hacer chistes de diversos temas, entre ellos del grupo talibán, a petición de varios de sus seguidores.

Además de comediante, Nazar llegó a trabajar para la Policía Nacional afgana, lo que en parte lo convirtió en blanco para los talibanes, quienes habrían actuado en 'venganza', capturando al hombre a finales de julio, según detalla Daily Mail.

Un video difundido recientemente en redes sociales, muestra el momento en que Khasha fue detenido por miembros del grupo talibán, escoltado por dos hombres armados en el interior de un vehículo mientras éste hace una broma de la organización, lo que ocasiona que uno de los insurgentes lo abofetee.

#Kandahar: Video of martyred Nazar Mohammad, the famous Kandahari comedian, has been circulating on social media showing the moments when the Taliban took him away from his home and eventually martyred him. #Afghanistan pic.twitter.com/JSkWaAmnHB