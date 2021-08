Comandante de Ramos Arizpe es acusado de discriminar a elemento por ser gay

Luego de sufrir actos de discriminación por sus preferencias sexuales, un elemento destacamentado en un ejido de Ramos Arizpe, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) en Saltillo, a presentar una queja en contra de su comandante a quien acusó de despedirlo injustificadamente y humillarlo por su condición.

Se trata de Juan Ramón Acuña, quien acudió la mañana de ayer acompañado por la asociación San Aelredo a presentar la queja en las instalaciones de la comisión ubicada en el centro de Saltillo.

Juan Ramón, quien se encontraba asignado a ejido como elemento de la Policía Preventiva Municipal, desde hace tres años, relató que los hechos comenzaron cuando solicitó un permiso sin goce de sueldo a su jefe inmediato, el comandante Gamaliel Hernández, para atender a su familia, pues presentó síntomas de COVID-19.

Explicó que fue debido a sus preferencias sexuales que se separó de su pareja, no obstante, se ha hecho responsable de ella, con quien tiene dos hijos.

Indicó que fue el pasado miércoles cuando solicitó el permiso, no obstante, pese a que presentó documentos que comprobaban los contagios, el comandante no le facilitó el permiso.

Por lo anterior, fue el pasado viernes que decidió retirarse del lugar para ir a ver a su familia.

“El comandante me niega el permiso y me dice que le haga como quiera, por lo que mi decisión fue retirarme”, expuso.

No obstante, narró que fue cuando iba de salida, que lo interceptó puerta para amenazarlo de ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Fue cuando Juan Ramon le señala que de hacerlo podría incurrir en un delito de la privación de la libertad, que el comandante le dice que se puede retirar, pero sin el uniforme que lleva puesto.

“El señor me despoja de mi uniforme y me deja descalzo y me saca de mi maleta todas mis pertenencias”, dijo.

Indicó que además hizo comentarios ofensivos referentes a a su preferencia sexual.

El elemento añadió que por el momento se encuentra en una situación complicada, debido a que los medicamentos para tratar el COVID-19 son caros y estima que su pago quincenal va a ser retenido.

“Temo de represalias porque ya he recibido mensajes de teléfonos privados y me imagino que de ahí vienen”, dijo.

Señaló que por el momento se encuentra peleando la reparación del daño por abusos a sus derechos humanos como elemento de seguridad.