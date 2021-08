Comensales arrojan sillas y mesas durante trifulca en plena calle

La disputa ocurrió en Londres, Inglaterra, cuando una mujer abordo en el segundo de un autobús comenzó a grabar a por lo menos una docena de hombre peleando en plena calle, mientras arrojaban las sillas y mesas del restaurante al aire libre en el que presuntamente estaban comiendo.

En el video, se observa a algunos hombres arrojándose entre sí las sillas del local mientras que otros usaban sillas como escudo. Momentos después, varios hombres continuaron la riña a golpes en plena calle y por lo menos dos de ellos cayeron al piso antes de que la riña concluyera y los involucrados se dispersaron.

Hasta el momento se desconoce si alguno de los involucrados ha sido detenido pero el video de la trifulca fue compartido extensamente en redes sociales, informó el Daily Mail.

This happen in North London fighting with chairs and tables.. pic.twitter.com/CZtAohJsMT