Vicente Fox señala a López Obrador de ser 'un tramposo y un maligno' y refrenda su apoyo a Ricardo Anaya

Luego de que Ricardo Anaya acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere "fregar a la mala" y lo quiere encarcelar, el exmandatario de México, Vicente Fox, refrendó su apoyo al excandidato presidencial.

A través de redes sociales, Vicente Fox señaló a López Obrador de ser "un tramposo y un maligno", además de jugar con la justicia.

"Recuerda el poder es efímero. Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX", escribió Fox.

El expresidente de México también refirió que "el pueblo bueno" le falló a López Obrador con la consulta de juicio a expresidentes.

"Si eres vengativo. Si eres dictador. Si eres maléfico y tramposo. Eres un TARTUFO!! No acabarás con la Democracia, la Libertad y con la oposición", añadió en otro mensaje.

Hoy quedas al desnudo! Finalmente ese era tú plan con la consulta a juicio para expresidentes, el pueblo bueno te falló. Si eres vengativo. Si eres dictador. Si eres maléfico y tramposo. Eres un TARTUFO!! No acabarás con la Democracia, la Libertad y con la oposición. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 23, 2021

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador pidió a Ricardo Anaya que "no sea marrullero", al acusarlo de estar detrás de una presunta persecución política en su contra y le aconsejó que lo mejor es que se presente a declarar, "incluso amparado", por las acusaciones de recibir sobornos en el caso Odebrecht, por parte de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

"Que no sea marrullero, se le hace fácil decir, "me persiguen, me persiguen", se le hace fácil decir. Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral, pero es una maniobra politiquera, el querer salir adelante", expresó López Obrador.

