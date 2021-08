Películas de ‘comedia ligera’ pero que contienen lecciones interesantes

Las películas de comedia son historias de entretenimiento para reír, divertirse y pasar un buen rato, pero eso no significa que no puedan tener inmersas interesantes lecciones y mensajes.

Cuando pensamos en comedias ligeras, usualmente vemos no más que un divertimento sencillo en historias sin mucha trascendencia, pero muchas veces, incluso si no las desarrollan, las ideas reflexivas pueden estar presentes y ofrecer lecciones de vida importantes de las que sacar provecho, aún si la historia misma no lo hace mucho.

Tag

Se centra en un grupo de amigos que mantienen una constante y competitiva dinámica de juego con el paso de los años. Ahora adultos, la fijación refleja para algunos soledad, para otros la necesidad de aceptación y para todos la búsqueda por el contacto y la amistad, temas con gran eco.

17 again

La clásica pregunta del ‘qué pasaría sí’, la idea de fondo es aprender a valorar lo que se tiene, a través de una segunda oportunidad y la perspectiva que se gana ‘cambiando de lugar’, en este caso, un adulto atascado en la rutina, infeliz, que desea de nuevo tener 17 años; y se le concede.

Booksmart

Las aventuras irreverentes de un par de amigas que deciden irse de fiesta justo antes de su graduación de preparatoria, habla en el fondo de las inseguridades y los prejuicios, de las presiones por encajar y cumplir expectativas que plagan a los jóvenes o las etiquetas que los empujan a ‘huir’.

Night School

Aquí un hombre debe regresar a la escuela para conseguir su título, excepto que está tan acostumbrado a hacer trampa y optar por la salida fácil, que es indiferente a la importancia de esforzarse por lograr metas. Toca también temas como: dislexia, solidaridad o crecimiento personal.

Blockers

¿Qué pasa si tres padres sobreprotectores siguen a sus hijas en su fiesta de graduación? Muchos desastres disparatados, que también conforme avanza la trama, el reflejo de temas como la identidad, la sexualidad, la relación padres-hijos, la confianza o la maduración, de ambos, por cierto.

Click

Su toque de magia o ciencia ficción permite jugar con la comedia, pero esta historia sobre un hombre con un control remoto que le permite avanzar, alentar, pausar o retroceder en su vida, sirve para darle al protagonista una gran lección: hay que vivir el presente o la vida se va de las manos.

Step Sisters

Una universitaria de una fraternidad debe convertirse en mentora de un grupo que debe triunfar en una competencia de baile, si quiere entrar a la facultad de derecho. Además de hablar de prejuicios, amistad, competitividad o el choque entre círculos sociales, también habla de cambio y adaptación.