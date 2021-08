Conductor pierde el control y se estrella contra restaurante de comida rápida

Video del incidente fue compartido en redes sociales por el departamento de policía de South Brunswick. En los clips compilados, puede verse al vehículo cruzar volando en dirección al establecimiento y luego ‘aterrizar’ junto a una mesa en la que comía una familia, recoge el New York Post.

No está claro qué causó que el automovilista perdiera el control, pero los investigadores creen que pudo haber sufrido un percance médico antes del accidente. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido. El conductor fue trasladado al hospital tras el choque, pero su salud se reporta estable.

"Esto es nada menos que un milagro que nadie resultó gravemente herido o muerto en este accidente", dijo el jefe de policía de South Brunswick, Raymond Hayducka, en un comunicado.

MIRACLE - Crash Video shows Monday’s accident at @Wendys where a vehicle launched over a berm into the restaurant. Angle 1 (Drive-thru) shows the vehicle coming over the berm. Angle 2 (Front of store) car land on table next to a table with family eating.

